Главные новости 10 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 10 апреля.

Рустам Солнцев заявил, что Надежда Бабкина сама подорвала здоровье стремлением «везде мелькать». Солнцев раскритиковал тяжелобольную Бабкину из-за попыток догнать Бузову.

Режим самоизоляции в России продлится до первого мая и продления этого срока от правительства ждать не стоит, заявил врач. Доктор Мясников считает, что самоизоляция в России продлится до 1 мая.

В России в ряде регионов были сокращены ограничения, введенные в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции. Ограничения по коронавирусу смягчили 56 из 85 регионов РФ.

Лена Миро жестко раскритиковала заявление Льва Лещенко, которое тот сделал после выписки из больницы в подмосковной Коммунарке. Блогер Миро обрушилась на Лещенко за оправдания перед народом после болезни.

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом, трое из них моложе 45 лет. В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом.

Сергей Собянин заявил, что Москва находится даже не в середине, а лишь у подножия пика заболеваемости коронавирусом. Собянин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще впереди.

Сотрудник Университета штата Огайо (США) развеял миф о передаче коронавируса через еду. Ученый развеял один из популярных мифов о передаче коронавируса.

Российский вирусолог на основании анализа филогенетических деревьев назвал дату появления «нулевого пациента» с COVID-19. «Нулевой пациент» с COVID-19 мог появиться в октябре 2019 года.

За последние сутки в России скончались 18 человек, у которых был диагностирован коронавирус нового типа, сообщает оперативный штаб. За сутки в России умерли 18 человек с коронавирусом.

Противокорабельная ракета «Нептун» киевского КБ «Луч» не изменит расстановку сил на Черном и Азовском морях. Россия ответит ударом возмездия на применение Украиной ракеты «Нептун».