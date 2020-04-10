Москва, 10 апреля. Президент РФ Владимир Путин в пятницу обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом новую сделку ОПЕК+. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

«Проведен обмен мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках ОПЕК+ договоренность относительно сокращения объемов добычи в целях стабилизации мировых цен на нефть», — говорится в сообщении.

Трамп проинформировал Путина о своих переговорах с лидерами некоторых нефтедобывающих стран. Стороны договорились продолжить контакты по стабилизации нефтяного рынка.

Лидеры двух стран также обсудили ситуацию с мировой пандемией коронавируса. Политики обменялись мнениями о мерах, принимаемых в РФ и США для сдерживания эпидемии. Кроме того, были затронуты вопросы о развитии двустороннего сотрудничества. В частности, речь идет о взаимодействии в космический сфере.

Ранее Путин заявлял о том, что продолжит переговоры по стабилизации цен на нефть. На днях состоялась встреча ОПЕК+, на которой была согласована новая сделка. Страны-экспортеры договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Со временем этот показатель будет снижен до 8 млн баррелей, а затем — до 6 млн баррелей.

Примечательно, что Мексике предлагалось сократить производство всего на 400 тыс. баррелей, однако страна проявила принципиальность в этом вопросе и отказалась снижать добычу больше, чем на 100 тыс.