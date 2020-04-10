Герой СССР заявил о готовности россиян к полетам на Луну и Марс​​​​​​​

Ректор БГТУ «Военмех» Константин Иванов уверен, что Россия должна заниматься развитием как пилотируемой, так и непилотируемой космонавтики. Об этом он заявил во время праздничного онлайн эфира в пресс-центре медиагруппы «Патриот», посвященного теме «День космонавтики. Герои прошлого и настоящего. Планы на будущее».

Ранее президент РФ Владимир Путин обозначил задачи, которые ставятся перед российским космосом на ближайшее время. По словам главы государства, Россия должна активнее использовать возможности государственно-частного партнерства в развитии космической отрасли, должна укреплять позиции на мировом рынке пусковых услуг. То есть средства выведения должны быть конкурентоспособными.

«Развитие пилотируемых полетов приоритетно, нужно сохранить здесь лидерство», — приводятся слова президента на сайте Кремля.

По мнению доктора технических наук, профессора и ректора Балтийского государственного технического университета (БГТУ) «Военмех» Константина Иванова, приоритет в равной степени необходимо отдавать «и пилотируемой, и непилотируемой космонавтике, то есть и то, и другое должно развиваться сообща».

«Приоритет не предполагает, что мы занимаемся только одним направлением в ущерб другому. Вопрос возник наверно потому, что непилотируемая космонавтика, которая в основном занимается спутниками, трансляциями, телевидением, телефоном стала преобладать в последнее время. Наверно в связи с этим и было сделано заявление президента, и я согласен, пилотируемая космонавтика всегда будет и очень нужна», — сказал Иванов.

Рассказывая о планах на будущее российской космонавтики, собеседник ФАН отметил, что в Россия продолжит обслуживание Международной космической станции (МКС), где будет вести серьезные исследования в области материалов и медицины. Параллельно с этим российские инженеры продолжат работу по разработке технологий для высадки на Луну.

«Луна — это громадный источник запасов редкоземельных металлов, платины, иридия, а на Земле запасы не такие большими, поэтому Луной надо заниматься. Да и Дональд Трамп может быть в шутку, а может и нет обозначил такие же планы. Он прежде всего бизнесмен, который понимает, что там полезные ископаемые, но техническая проблема высадки на Луне до сих пор остается. Материалы для скафандров, которые могут выдержать большое время нахождения на Луне до сих пор не отработаны. Но эта тема реальная и высадка в ближайшее время, в 2027 году как говорят, в 2030 году — она реальна. Что касается Марса — заниматься им точно надо, это очень интересная тема, которая опять же продвинет развитие науки, новых технологий, человеческой мысли. Но пока реально на Марс человека высадить невозможно», — продолжил эксперт.

В вопросе освоения Марса на первое место вновь выходит пилотируемая космонавтика.

«Вот сегодня на пресс-конференции ФАН прекрасный пример приводил Андрей Иванович Борисенко, который заявил, что многие аварии в космосе произошли, когда рядом не было человека. То есть человек все-таки контролирует и способен в самых неожиданных ситуациях принять решение самое верное, о котором заранее сказать трудно», — заключил Иванов.

С ректором БГТУ «Военмех» согласен и летчик-космонавт, дважды герой Советского союза Владимир Джанибеков. По его словам, несмотря на алармистские настроения у многих россиян, «у нас в области космонавтики все неплохо.

«И я считаю правильным, что мы эксплуатируем ту идею, которая идет еще от Сергея Павловича Королева — корабль «Союз», носитель наш постоянно модернизируется. Он работает и работает, он показал свою надежность в любых условиях и наши партнеры из-за океана, между прочим свято верят в надежность нашей техники, поэтому с удовольствием летают на наших скромных космических кораблях. Это такая лошадка, которая еще послужит нам не один год. Другие средства — ну надо измерять и наш экономический потенциал, и рентабельность, и степень необходимости в общем-то. Конечно хотелось бы быть и на Луне, и даже до Марса долететь, с точки зрения человеческой готовности, как экипажа, я серьезных проблем тоже не вижу. Наши ребята могут и даже рвутся в космос», — заявил космонавт корреспонденту ФАН.

Напомним, первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. В этот день с космодрома «Байконур» стартовал советский космический корабль «Восток-1» с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту. Это событие стало отправной точкой в развитии пилотируемой космонавтики и сделало Советский Союз первой страной, успешно осуществившей столь сложное мероприятие.