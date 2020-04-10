Летчик-космонавт: Рогозин знает, кто проделал дырку на МКС

Санкт-Петербург, 10 апреля. Летчик-космонавт РФ, депутат Госдумы Максим Сураев прокомментировал ситуацию с утечкой воздуха на корабле «Союз», пристыкованном к МКС.

В пятницу в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел онлайн-эфир «День космонавтики. Герои прошлого и настоящего. Планы на будущее». Участники дискуссии обсудили цели, задачи современной космонавтики и ее перспективы. Также эксперты коснулись спорных вопросов, уже вошедших в историю.

У Максима Сураева поинтересовались, известно ли, кто просверлил дыру на МКС. Напомним, утечка воздуха на корабле «Союз», пристыкованном к Международной космической станции (МКС), произошла 30 августа 2018 года. Российские космонавты обнаружили в обшивке бытового отсека микротрещину и заделали ее герметиком.

Летчик-космонавт РФ посоветовал обратиться со всеми вопросами на эту тему к главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину и напомнил о корпоративной этике, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Он глава, и пускай он дает комментарии. Спрашивайте у главы Роскосмоса. Я не готов вмешиваться во внутриполитические [вопросы]… Он посчитает нужным, руководство страны посчитает нужным, — они скажут ответ. Если они считают, что этого не надо делать, значит, этого не надо делать», — пояснил Сураев.

На эту тему высказалась и руководитель проектов Федерации космонавтики России в Северо-Западном федеральном округе Ирина Исаева. Она призвала закрыть эту тему, так как «это не самая интересная новость дня».

«Все, кто с этим были связаны, действительно, все знают. И просто, на самом деле, эту тему надо закрыть. Безопасность — она превыше всего. Безопасность МКС обеспечена и в том числе российской стороной. МКС работает и сегодня. Ничего не угрожает безопасности людей, работающих на МКС. Я тут хочу закрыть эту тему и желательно не обсуждать», — сказала Исаева.

Напомним, Роскосмос рассматривает в качестве приоритетной версию преднамеренной порчи корпуса астронавтами из США. По версии комиссии, они намеренно повредили корпус бытового модуля, чтобы добиться досрочной отправки космического корабля Землю из-за болезни одного из членов экипажа.