Вербное воскресенье 2020: коронавирус и трогательные поздравления для родных и друзей

Вербное воскресенье — это народное название праздника Вход Господень в Иерусалим, который в 2020 году православные отмечают 12 апреля. В России этот праздник, предваряющий Страстную неделю, один из самых любимых. Из-за строгих мер самоизоляции, принятых в нашей стране в связи с пандемией коронавируса, посещение храмов верующими крайне нежелательно (фактически под запретом); людям без крайней надобности вообще запрещено выходить из дома.

Предлагаем читателям Федерального агентства новостей, не выходя из дома и строго соблюдая режим самоизоляции, поздравить близких и друзей с Вербным воскресеньем при помощи коротких трогательных SMS-сообщений. Помните, оставаясь дома, мы помогаем как можно скорее победить коронавирус.

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Пусть в Вербный день любовь и счастье

Пошлют святые небеса,

Прогонит верба прочь все беды.

Здоровья, радости, тепла!

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В Вербное святое воскресенье

Светлых чувств вам, счастья, красоты.

Пусть уйдут проблемы и сомненья,

Будет полон мир любви и доброты.

Пусть Господь пошлет благословение

На свершение любой мечты!

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С праздником добра и веры,

С Воскресеньем вербным!

Пусть Бог всех нас хранит,

Здоровьем крепким наградит!

Добра вам в дом, любви, достатка,

Согласия, во всем порядка.

Всем мира, счастья и любви,

Пусть всех Господь благословит!

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Поздравляю с Вербным воскресеньем

И желаю вам во всем везенья.

Будьте счастливы и радостны всегда

Пусть вас беды не коснутся никогда!

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Всех я поздравляю с Вербным воскресеньем,

Всем мечтам — скорее воплощенья.

Пусть очаг горит, звенит пусть смех,

И во всех делах сопутствует успех.

Всем желаниям сразу исполненья

В Вербное желаю воскресенье.