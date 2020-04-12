Вербное воскресенье 2020: коронавирус и трогательные поздравления для родных и друзей

Вербное воскресенье — это народное название праздника Вход Господень в Иерусалим, который в 2020 году православные отмечают 12 апреля. В России этот праздник, предваряющий Страстную неделю, один из самых любимых. Из-за строгих мер самоизоляции, принятых в нашей стране в связи с пандемией коронавируса, посещение храмов верующими крайне нежелательно (фактически под запретом); людям без крайней надобности вообще запрещено выходить из дома.
Предлагаем читателям Федерального агентства новостей, не выходя из дома и строго соблюдая режим самоизоляции, поздравить близких и друзей с Вербным воскресеньем при помощи коротких трогательных SMS-сообщений. Помните, оставаясь дома, мы помогаем как можно скорее победить коронавирус.
***
Пусть в Вербный день любовь и счастье
Пошлют святые небеса,
Прогонит верба прочь все беды.
Здоровья, радости, тепла!
***
В Вербное святое воскресенье
Светлых чувств вам, счастья, красоты.
Пусть уйдут проблемы и сомненья,
Будет полон мир любви и доброты.
Пусть Господь пошлет благословение
На свершение любой мечты!
***
С праздником добра и веры,
С Воскресеньем вербным!
Пусть Бог всех нас хранит,
Здоровьем крепким наградит!
Добра вам в дом, любви, достатка,
Согласия, во всем порядка.
Всем мира, счастья и любви,
Пусть всех Господь благословит!
***
Поздравляю с Вербным воскресеньем
И желаю вам во всем везенья.
Будьте счастливы и радостны всегда
Пусть вас беды не коснутся никогда!
***
Всех я поздравляю с Вербным воскресеньем,
Всем мечтам — скорее воплощенья.
Пусть очаг горит, звенит пусть смех,
И во всех делах сопутствует успех.
Всем желаниям сразу исполненья
В Вербное желаю воскресенье.