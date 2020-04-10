Путин и Трамп обсудили ситуацию с коронавирусом

Москва, 10 апреля. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор российского и американского лидеров состоялся по инициативе Вашингтона.

Главы государств обсудили ряд вопросов, в том числе связанных с эпидемией COVID-19.

«Владимир Путин и Дональд Трамп дали оценку предпринимаемых в России и США мер по противодействию распространению инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы президента России.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано свыше 1,6 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. От нового типа коронавируса скончались более 97 тысяч человек по всему миру.

В настоящее время США являются лидерами по числу случаев заражения. Согласно последним данным, на территории Штатов более 475 тысяч страдают от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в России выявили 1786 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в стране превысило 11 тысяч человек, за весь период от инфекции скончались 94 человека.