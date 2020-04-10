Волочкова поделилась «секретной» диетой на время самоизоляции

Москва, 10 апреля. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте посоветовала «секретную» диету на время самоизоляции.

Танцовщица заявила, что из-за вынужденного нахождения дома ее рацион особо не изменился. По ее словам, она по-прежнему ест салатные листья и вареные яйца. В другой вариант меню входят овощной острый суп и немного отварной курицы без соли.

«Я и в ресторанах всегда заказываю зеленый салатик и легкую еду. Например, сашими или Тартар из рыбки», — добавила 44-летняя бывшая балерина.

Она призвала поклонников особо не наедаться в период самоизоляции, «чтобы не набрать вес без движения».

Артистка, несмотря на самоизоляцию, продолжает тренироваться. Она делится с поклонниками фотографиями и видео своих домашних репетиций.

По словам Волочковой, усталость после тренировок она снимает благодаря ледяной купели — утром и вечером она полностью окунает свое тело в «бочку» с ледяной водой. Бывшая прима Большого театра считает, что это поможет россиянам остаться в хорошей физической форме, несмотря на постоянное нахождение дома из-за коронавирусной инфекции.

Также знаменитость намекнула, что любимый мужчина скрашивает ее дни во время самоизоляции. Полностью показывать своего ухажера артистка не стала, продемонстрировав на фото только часть своего возлюбленного. Кто же этот таинственный поклонник звезды, до сих пор остается неизвестным.