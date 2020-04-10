Сирия, 10 апреля. Протурецкие боевики интенсифицировали обстрелы в районе Тель-Рифата в Алеппо. ВС Ирака приступили к поиску «спящих ячеек» ИГИЛ1 на западе провинции Аль-Анбар. Совместное патрулирование РФ и Турции прошло в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям террористов в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в иракской провинции Дияла; организовало нападение на курдских боевиков в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: интенсифицировали обстрелы занимаемых курдскими бандгруппами районов в северной части Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: ввели штраф за нарушение комендантского часа в Хасаке.

ВС Ирака: осуществляют поиск «спящих ячеек» ИГ1 на западе провинции Аль-Анбар.

Российская военная полиция: провела патрулирование местности на севере Хасаки совместно с турецкими военными.

Провинция Алеппо

Сирийские граждане всячески стремятся поддержать власти страны в условиях борьбы с коронавирусом. По данным информационного агентства SANA News, волонтеры организовали раздачу бесплатных масок в населенном пункте Ас-Сафира к юго-востоку от Алеппо. Две тысячи средств индивидуальной защиты были выданы работникам пекарен, уборщикам и полицейским в целях предотвращения распространения инфекции.

Тем временем протурецкие боевики интенсифицировали обстрелы территорий, занимаемых курдскими боевиками. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что под ударом оказались около 15 поселений. Среди них населенные пункты Биена, Зияра и Дейр Джамал. Напомним, ранее сообщалось, что под огнем союзников Турции пострадал один из жителей города Аль-Акиба.

Провинция Идлиб

Продолжаются взаимные обстрелы в южной части Идлиба. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о вооруженных стычках между Сирийской арабской армией (САА) и террористами в горной местности Аз-Завия. По информации военного источника в сети Twitter (jindiresnews1), перестрелки также наблюдаются в районе поселения Аль-Фатир. Артиллерийские дивизионы САА ведут огонь со стороны окраин города Маарет-Хурма. Напомним, боевые действия на данном направлении были спровоцированы боевиками, которые не перестают пренебрегать соблюдением режима тишины в Идлибской зоне деэскалации.

Провинция Хасака

Стало известно, что члены самопровозглашенной администрации, связанной с «Демократическими силами Сирии»**** (SDF), распорядились о введении штрафа за нарушение комендантского часа в размере 5000 сирийских фунтов. Об этом сообщает Twitter-канал (DeirEzzorNow).

На севере провинции состоялось патрулирование территорий объединенными силами военной полиции РФ и ВС Турции. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) передает, что мониторинг был осуществлен в окрестностях населенного пункта Аль-Кахтания. Напомним, совместное патрулирование Турции и РФ происходит в рамках российско-турецких договоренностей от 22 октября.

Между тем террористы «Исламского государства» предприняли новую вылазку в подконтрольных SDF районах провинции. Согласно информации Twitter-канала (DeirEzzorNow), боевики казнили одного из членов курдской «милиции» «Асайиш» неподалеку от деревни Аль-Фадгами, когда тот занимался сбором трюфелей.

Ирак

Поступила информация о взрыве в провинции Дияла. Сработало взрывное устройство, заложенное в сельскохозяйственном районе неподалеку от города Ханакин. Жертвами взрыва стали четыре местных фермера, двое из которых скончались. На место происшествия прибыли сотрудники сил безопасности. В настоящий момент по делу ведется расследование. Информационное агентство The Baghdad Post сообщает о том, что в установке СВУ подозреваются члены так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

В провинции Аль-Анбар тем временем началась спецоперация, направленная на выявление и ликвидацию остатков террористов ИГ. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (layla_amirya), подразделения иракской армии будут обследовать пустынные территории на западе региона, где могут укрываться подпольные группы ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.