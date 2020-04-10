Путин предостерег чиновников от соблазна свалить все недоработки на коронавирус

Москва, 10 апреля. Президент России Владимир Путин призвал чиновников не сваливать на эпидемию коронавируса все нерешенные вопросы. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по вопросам развития ракетно-космической отрасли.

«От чего хотел бы вас предупредить от соблазна все нерешенные вопросы, а их еще много, все недоработки, а их тоже достаточно, свалить на коронавирусную инфекцию», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что данное предупреждение касается не только космической сферы, но и всех отраслей производства.

«Я надеюсь, что буду услышан теми, кого это касается», — подчеркнул президент.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 1,6 миллиона человек. От коронавируса скончались более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

С учетом риска распространения коронавируса в некоторых регионах РФ введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.