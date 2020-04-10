Звездные войны, достижения Рогозина, Гагарин VS Маск: как изменилось покорение космоса

Первенство в космической отрасли сегодня зависит не только от прорывных технологий и уникальных специалистов — в гонке за покорение Вселенной уже нельзя обойтись без качественного пиара. На этом мнении сходятся эксперты, принявшие участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», приуроченной ко Дню космонавтики.

Часть современной молодежи, к сожалению, забыла или не знает, какая страна первой отправила человека в космос, и кто был первым человеком, увидевшим Землю через иллюминатор космического корабля. Такие результаты показал опрос, проведенный журналистами Медиагруппы: некоторые участники сказали, что первой страной, отправившей человека в космос, были США, а еще один респондент заявил, что вовсе не знает ответа. Остальные отвечали правильно.

Участники дискуссии в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсудили результаты опроса. Так все-таки: почему современная молодежь ориентируется на Илона Маска, а не на отечественных ученых? Остается ли Россия лидером в покорении космоса? Сегодняшние космонавты — кто они? Для тех, кто пропустил прямую трансляцию пресс-конференции, Федеральное агентство новостей подготовило обзор.

Помним ли мы Гагарина?

То, что современная молодежь не очень хорошо знает историю 12 апреля — дня, ознаменовавшего первый полет человека в космос, беспокоит экспертов. Ректор БГТУ, доктор технических наук, профессор Константин Иванов констатировал: история — достояние нации, и знать ее необходимо.

«Мы должны это поддерживать и развивать. Не знать, кто первым полетел в космос — это очень плохо для нашей молодежи. <…> Все мы понимаем, что космонавтика сейчас развивается и должна развиваться интенсивно. Многие выделяют разные цели ее развития, но, прежде всего, мне бы хотелось обратить внимание, что это — расширение деятельности человека. Поэтому многие страны начинают понимать, что в этом есть интерес. Это системы связи, научные исследования, получение новых материалов», — сказал Константин Иванов.

Руководитель проектов Федерации космонавтики России в Северо-Западном федеральном округе Ирина Исаева, в свою очередь, считает, что в стране выросло поколение, которое действительно не знает, кто такой Юрий Гагарин. Речь идет не о школьниках, а молодежи. Исаева рассказала, как можно популяризовать космонавтику в стране.

«Надо обращаться к детям, начинать надо с детей. Есть положительный пример: дети — даже не школьники, а дошкольные группы — уже интересуются космонавтикой. Выросло поколение родителей с детьми, которым это интересно. Если вы зададите этот вопрос первоклассникам — кто первым полетел в космос — будет больше ответов, что это был Гагарин», — сказала Ирина Исаева.

А вот российский летчик-космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев не верит, что в России кто-то может не знать, что первым в космосе оказался Юрий Гагарин, и этот прорыв совершил Советский Союз.

«В ваш опрос я не верю, это неправда. Быть такого не может. Могу сказать, что все знают, кто такой Гагарин, все знают, что такое День космонавтики, все знают, что Советский Союз был первым в космосе. <…> Я общаюсь с молодежью. Может быть, почаще, чем вы. В любую школу приходишь, в любое учебное заведение — все знают, кто такие Гагарин, кто такая Терешкова, и когда они полетели в космос», — сказал Максим Сураев.

В чем секрет популярности Илона Маска

Если говорить об условном противопоставлении Юрий Гагарин VS Илон Маск, то нельзя не заметить огромной популярности основателя SpaceX. Однако дело тут не столько в прорывных разработках, сколько в грамотно продуманной пиар-стратегии, считают эксперты.

«Взять даже наше молодое поколение — действительно, есть повальное увлечение и поклонение тому, что делает Илон Маск. Наверное, надо признать, что пиар-кампании этих проектов масштабные — они мирового уровня. Вы же понимаете: у нас на юге проходит конференция — Илон Маск присылает приветствие. Любая неудача, связанная с проектами Маска, воспринимается в результате пиара как: «да, неудача, но есть к чему стремиться», — объяснила Ирина Исаева.

Космонавт Максим Сураев согласен с этой точкой зрения. Однако, отметил он, нельзя забывать и о самих изобретениях SpaceX.

«Илон Маск — да, много сделал. Он создал много новшеств, нововведений: возвращаемые ступени, отправка корабля к Марсу. У него хорошие пиар-менеджеры, поэтому о нем знаем», — сказал парламентарий.

Режиссер фильма «Время первых» Дмитрий Киселев считает, что вопрос популярности Маска во многом связан с психологией современной молодежи: этот бизнесмен своим примером демонстрирует «глянцевую мечту» подрастающего поколения.

«Мне понятен феномен его популярности. В первую очередь, это эффективный менеджер, который создал сначала капитал, и потом этим капиталом так романтично распорядился <…> Это то, что вдохновляет молодежь и дает ощущение, что можно чего-то добиться в жизни, можно не брать государственные деньги, а можно заработать деньги и тратить их так, как ты хочешь сам <…> Для меня то, что делает Маск — примерно то же, то делают автомобильные концерны: красивые модные быстрые машины, которые в глянцевых журналах видны, но, грубо говоря, по дорогам на них просто так не поездишь. Это просто фэшн, красивая мечта. Но, окунувшись в космическую отрасль немного, когда я занимался фильмом, понимаю, насколько это многосложная и многослойная, трудоемкая отрасль. Конечно же, вот так просто туда заскочить на красивой ракете и улететь в космос — это не очень конструктивно», — отметил Дмитрий Киселев.

Максим Сураев считает, что для популяризации космонавтики в России следует прилагать больше усилий. Причем — не только со стороны Роскосмоса и его главы Дмитрия Рогозина.

«Это должна быть политика государства: оно должно распространять [информацию] и помогать. Касательно Роскосмоса могу сказать, что большие хорошие изменения произошли в пиар-сфере именно с приходом Рогозина. Но все равно этого недостаточно», — резюмировал космонавт.

Куда идет космонавтика и грозят ли человечеству «звездные войны»?

Развитие и перспективы России в космосе в ближайшем будущем определены федеральной космической программой. Об этом напомнил член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК, герой Российской Федерации Андрей Борисенко.

«Если мы туда посмотрим — увидим генеральное направление нашего движения. Это развитие — если мы говорим о пилотируемой космонавтике — дальнейших полетов в околоземное пространство. Запланировано развитие средств доставки человека на Луну, и есть рассмотрение программы о подготовке к высадке человека на Марс, но это уже в более отдаленной перспективе», — сказал Андрей Борисенко.

В контексте перспектив освоения космического пространства гости пресс-центра обсудили и недавний указ президента США Дональда Трампа, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов. Глава Белого дома поручил в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне.

Полезные ископаемые, которые таят в себе космические тела, притягивают абсолютно всех, и Трамп здесь не исключение, объяснил ректор БГТУ Константин Иванов. Как бизнесмен в первую очередь, Трамп понимает, что Луна в этом смысле — золотая жила.

«Когда начинаются конфликты интересов, конфликты стран, самое опасное, чем это может закончиться, — это война. Все мы прекрасно понимаем высказывания, что нет ни одного дня на Земле без конфликта», — отметил он.

Космонавт Максим Сураев, в свою очередь, призвал не драматизировать заявление Трампа. Сейчас космос все еще остается зоной международного сотрудничества, а не противостояния. Лучшее доказательство тому — проект Международной космической станции, который жив и развивается до сих пор.