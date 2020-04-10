Москва, 10 апреля. Результаты тестов на иммунитет к коронавирусной инфекции продемонстрировали, что только у 3% россиян есть невосприимчивость к вирусу. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в начале марта были протестированы медики, которые сопровождали поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом. Попова отметила, что они были выбраны, так как могли контактировать с инфицированными коронавирусом людьми. Согласно результатам исследования, только у 3% россиян есть иммунитет к новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 1,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 82 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в некоторых регионах России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.