Карантинная закупка. Северо-Западный административный округ Москвы. ФАН-ТВ

Федеральное агентство новостей запускает цикл передач «Карантинная закупка». Ежедневно наши корреспонденты проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

Съемочная группа ФАН побывала в Северо-Западном административном округе столицы, а конкретнее — в Щукино. Отличаются ли здесь цены и качество продуктов от других районов города — узнаете в видео.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: