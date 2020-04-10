Герой РФ Борисенко назвал главную цель российской космонавтики

Санкт-Петербург, 10 апреля. Российская космонавтика нацелена на дальнейшее освоение как околоземного пространства, так и более отдаленных рубежей. Об этом в пятницу заявил герой РФ, летчик-космонавт Андрей Борисенко, отвечая на вопрос о главной цели отечественной космонавтики.

«Наши перспективы определены федеральной космической программой. Если мы туда посмотрим — увидим генеральное направление нашего движения. Это, безусловно, развитие дальнейших полетов на околоземное пространство», — отметил он, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Борисенко добавил, что в более отдаленной перспективе запланированы программы по высадке на Луне и на Марсе.

Напомним, что 12 апреля Россия отмечает День космонавтики. В этот день, 12 апреля 1961 года, советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории полет в космос на космическом корабле «Восток-1». В 2011 году в ООН была принята резолюция, которая официально провозглашает 12 мая Международным днем полета человека в космос.



Ранее руководитель проектов Федерации космонавтики России в Северо-Западном федеральном округе Ирина Исаева заявила, что многие дети не знают о полете Гагарина. Она призвала активнее рассказывать им про космические свершения своей страны.

