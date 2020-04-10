Члены ЦИК пожертвуют часть своей зарплаты для поддержки россиян на фоне пандемии COVID-19

Москва, 10 апреля. Члены Центральной избирательной комиссии решили перечислить часть своих зарплат на нужды россиян, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, конкретный получатель средств будет определен 15 апреля и озвучен на заседании комиссии.

«В процессе совещания члены ЦИК приняли решение перечислить часть своей месячной зарплаты, в пределах от 100% до 25%, на решение одной из острых проблем, связанной с коронавирусом», — пояснила Памфилова.

По последним данным, в России зарегистрировано 11917 случаев заражения коронавирусной инфекцией, большая часть из которых выявлена в Москве (7822 заболевших). Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 795 человек, его жертвами стали 94 пациента. За последние сутки медики зафиксировали еще 1786 инфицированных в 57 регионах страны, всего же эпидемия коронавируса затронула 82 субъекта РФ, передает Ura.ru.

Ранее стало известно, что российские ученые готовят к выпуску три варианта вакцины против коронавируса, при этом изначально их было более 20 Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что один из предложенных препаратов уже используется на практике, поскольку безвреден, сообщает «Мир 24».