Пользователи Windows нашли секретный раздел с описанием новых функций

Москва, 10 апреля. Скрытый раздел с описанием новых функций нашли в операционной системе Windows 10. Об этом рассказал в своем микроблоге в Twitter пользователь Albacore.

В новом разделе представлен список нововведений в операционной системе после последнего обновления.

Также отмечается, что владельцы копий Windows могут проголосовать за нововведения и оставить отзыв.

«Это приятный момент после множества жалоб пользователей на то, что они не знают, где смотреть новые функции», — отметил пользователь Albacore.

Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft обновит ОС Windows 10, чтобы снизить нагрузку на процессор. Обновление уменьшит объем пространства на диске, которое занимает операционка. Программисты присвоили апгрейту индекс 20H1. Разработчики обещали несколько важных новшеств, в том числе снижение нагрузки на центральный процессор.

В марте пользователи Windows 10 пожаловались на сбои после установки актуального обновления. Microsoft в рамках «вторника исправлений» представил патч KB4540673. Некоторые пользовали заявили, что система не позволяет запускать Windows даже в безопасном режиме.