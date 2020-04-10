Космонавт Сураев рассказал, ждать ли «звездные войны» между странами в ближайшее время

Санкт-Петербург, 10 апреля. Объединение стран для сотрудничества в космической сфере намного выгоднее, заявил депутат Государственной думы, космонавт Максим Сураев на пресс-конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Однако он не исключил, что в дальнейшем могут быть «звездные войны», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению космонавта, космос является зоной международного сотрудничества. Развитие космической сферы — интересное и дорогое направление, и одному государству тяжело тянуть эту лямку, считает космонавт. Он вспомнил опыт Советского союза и США и сегодняшние дни.

«Это намного выгоднее и рациональнее, если весь мир объединяется и достигает успехов в космосе», — сказал Сураев на пресс-конференции «День космонавтики. Герои прошлого и настоящего. Планы на будущее».

Рассказывать о том, как будет складываться дальнейшее развитие международного сотрудничества, он не стал, объяснив это тем, что не может «заглянуть на 100-300 лет вперед».