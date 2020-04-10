Ректор «Военмеха» уверен, что Россия защитит Луну от посягательств США

Санкт-Петербург, 10 апреля. Россия способна защитить природные ресурсы Луны от посягательств США. Об этом заявил ректор Балтийского государственного технического университета «Военмех», профессор Константин Иванов.

Иванов принял участие в пресс-конференции на тему «День космонавтики. Герои прошлого и настоящего. Планы на будущее», которая состоялась 10 апреля в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

7 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне, а также на других небесных телах. В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал американский документ агрессивным планом «по фактическому захвату территорий других планет» и попыткой «экспроприации космического пространства».

Профессор отметил, что полезные ископаемые на Луне вызывают интерес не только у США. Однако Россия также имеет право претендовать на полезные ископаемые Луны и способна защитить спутник Земли.

«Сможем, конечно. Все эти полезные ископаемые всех притягивают и Трампа в том числе. Как бизнесмен он понимает, что там золотые запасы», — пояснил профессор.

Он также добавил, что в будущем может начаться война за ресурсы в космосе, так как они представляют большой интерес для многих стран.

«Когда начинаются конфликты интересов, конфликты стран, самое опасное, чем это может закончиться — это войной. Все мы прекрасно понимаем высказывания, что нет ни одного дня на земле без конфликта», — добавил Иванов.

Стоит отметить, что США не признают международное соглашение, в котором говорится, что исследование и использование Луны считается достоянием всего человечества. Соглашение было принято в декабре 1979 года большинством голосов в ходе заседания Генеральной ассамблее ООН. В 2015 году Конгресс США принял закон, разрешающий американским компаниям и физическим лицам осуществлять добычу природных ресурсов на Луне и других планетах. Нынешний указ Трампа продолжает эту захватническую линию США.