Марков призвал жестко наказывать «Весну» и Ко за попытки сорвать самоизоляцию в Петербурге

Москва, 10 апреля. Глава Института политических исследований Сергей Марков обвинил так называемую «несистемную оппозицию» в попытках помешать борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Одним из доказательств этого, по его словам, являются действия активистов движения «Весна», пытающихся оспаривать запрет правительства Петербурга на проведение публичных акций. По сути, эта организация занимаются не чем иным, как попыткой срыва карантинных мероприятий, и за это должны нести ответственность.

«Их нужно наказывать. Проблема в том, чтобы найти юридические основания, поскольку не введен карантин, а введена самоизоляция. Но наказывать нужно, и в этом нет никаких сомнений», — подчеркнул Марков в комментарии «ПолитЭксперту».

Он отметил, что «Весна» является обычным прозападным политическим движением, созданным только для содействия госперевороту. Марков добавил, что распознать неблагонадежную организацию достаточно просто — по отношению к «действиям русофобской хунты на Украине». В случае, если нет, то это может свидетельствовать о ее связях с иностранными спецслужбами.

Марков предупредил, что вызовы общественному порядку со стороны «Весны» необходимо жестко пресекать, потому что они направлены на гибель граждан.

Как уточняет «ПЭ», акцию протеста против режима самоизоляции и карантина устроил координатор движения «Весна» Богдан Литвин. Он вышел к Горсуду Петербурга и стал требовать признать незаконным полный запрет Смольного на проведение публичных мероприятий. Причиной недовольства Литвина стал отказ властей в проведении пикета на тему поправок к Конституции РФ, который «Весна» хотела провести 1 апреля. За попытки организовать массовое мероприятие Литвин был задержан полицией и доставлен в 28 отдел УМВД РФ.