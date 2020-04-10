Учитель рассказал, как российские школьники делают первые шаги в ракетном моделировании

Скоро в России будут отмечать праздник, посвященный первому полету человека в космос. Датой этого праздника является 12 апреля, когда советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» выполнил первый орбитальный полет вокруг Земли. Тем не менее попытки покорить Космос всегда начинались с самых простых шагов в ракетном моделировании. Так, учитель технологии Александр Федоров рассказал, как российские школьники под его руководством осваивают азы инженерного дела на основе сборки ракет.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась видеоконференция по случаю приближающегося праздника под названием «День космонавтики. Герои прошлого и настоящего. Планы на будущее». Мероприятие прошло в формате онлайн-эфира. В качестве гостей были приглашены эксперты ракетостроения и руководители детских космических секций.

На мероприятии можно было ознакомиться со статьями газет о первом полете человека в космос, архивными фотографиями, а также другими интересными артефактами, связанными с освоением космоса.

В числе гостей оказался руководитель ракетомодельного кружка школы №58 Александр Федоров. Корреспондент Федерального агентства новостей поинтересовался у эксперта, как появилась идея создать секцию ракетного моделирования.

«Всему нас научил Сергей Павлович Гарезин (руководитель кружка «Метеор» городского дворца творчества молодежи. — Прим. ФАН). Много лет наши дети ездили к нему и делали модели ракет во дворце пионеров. Однако сейчас уже как полтора года мы делаем у себя. В нашей школе мы делаем первые шаги», — заявил Федоров в беседе с ФАН.

При этом учитель пояснил, что все опыты с ракетами проводятся в соответствии с техникой безопасности, так как «ее никто не отменял».

«Сначала мы отрабатываем пустую ракету, смотрим, как она работает, а снаряжаем непосредственно перед стартом. Этим занимается преподаватель, а дети только наблюдают», — сказал он.

Как объяснил Федоров, они проводят достаточное количество экспериментов с запуском ракет. Тем не менее иногда не хватает хорошего оборудования.

«Сейчас мы хотим нормальную камеру засунуть в ракету. В прошлом году мы запускали ракету с «дохленькой» китайской камерой. Из-за того, что ракета быстро взлетает, получился набор бессвязных кадров. Когда ты смотришь на видео, то как будто ты с этой ракетой взлетаешь, так как динамика очень интересная», — отметил собеседник ФАН.

По словам руководителя кружка, в основном все модели производятся на основе использования бумаги и клея ПВА.

«Прямого финансирования на кружок у нас нет, а напрягать родителей тоже не хочется. А так ватман скрутил, приделал головной обтекатель, стабилизатор и нихромовую проволочку, чтобы она воспламеняла топливный заряд», — добавил учитель.

Ранее корреспонденты ФАН вышли на улицы Санкт-Петербурга, где задавали прохожим вопрос с подвохом — какая страна первой запустила человека в космос: США, Великобритания или Германия? В ходе опроса большинство респондентов правильно ответили на поставленный вопрос.