Флагманская серия смартфонов Huawei P40 появилась в продаже в России

Москва, 10 апреля. В России стартовали продажи новых флагманских смартфонов Huawei P40 и Huawei P40 Pro. Продавцы просят за новинки 50 тыс. и 70 тыс. рублей соответственно. Об этом сообщили в компании.

Новые мобильные устройства оснащены процессором Kirin 990 5G, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффектиность гаджетов. Кроме того, в телефоне имеется умная система охлаждения, которая помогает поддерживать стабильную температуру и спасает от перегрева устройства при сильных нагрузках.

Отмечается, что Huawei P40 Pro имеет полностью обтекаемый экран, позволяющий работать с несколькими приложениями одновременно. Также смартфон оснастили усовершенствованной фотосистемой Leica. Подчеркивается, что P40 Pro имеет на борту кинообъектив для съемки видео в высоком качестве и 3D-модуль для определения глубины экспозиции.

Основная камера Huawei P40 имеет в распоряжении три модуля: сверхширокоугольный, широкоугольный и длиннофокусный.

Благодаря функции «Мультискрин» телефоны могут устанавливать беспроводную связь между системами Windows и Android. Устройство можно синхронизировать с ноутбуком или планшетом Huawei, чтобы открывать, копировать или редактировать файлы из внутренней памяти смартфона.

Новинки можно купить в фирменных магазинах Huawei и магазинах-партнерах. Новые смартфоны доступны в цветах «мерцающий серебристый» и «черный».