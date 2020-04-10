Исаева призвала активнее рассказывать детям о победах российской космонавтики

Санкт-Петербург, 10 апреля. В России выросло поколение детей, которое не знает о полете Гагарина в космос. Об этом в пятницу заявила руководитель проектов Федерации космонавтики России в Северо-Западном федеральном округе Ирина Исаева.

«Выросло поколение, которое действительно не знает, что первым полетел Гагарин. Надо обращаться к детям, начинать с них», — подчеркнула она, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

При этом Исаева отметила, что интерес к космосу у детей никуда не исчез. Многие школьники и даже дошколята проявляют любопытство в этой области.

Отметим, что о подвиге Юрия Гагарина, который стал первым человеком, совершившим полет в космос, не знают не только дети, но и некоторые взрослые. Ранее Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» провели опрос на улицах Петербурга, поинтересовавшись у прохожих, какая страна первой запустила человека в космос. При этом вопрос намеренно был сформулирован неправильно. Среди вариантов ответа были США, Великобритания и Германия, но не было Советского Союза. Большинство горожан заметили эту уловку и дали правильный ответ, однако несколько респондентов все же попались в ловушку, назвав Соединенные Штаты.

Напомним, что дата полета Гагарина сегодня отмечается в России и странах бывшего Советского Союза как День космонавтики. В апреле 2011 года в ООН была принята резолюция, которая официально провозглашает 12 мая Международным днем полета человека в космос.