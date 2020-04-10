Политолог Межевич назвал правильным движение к отказу от доллара в расчетах ЕАЭС

Дискуссии об отказе расчета в долларах между странами Евразийского экономического союза задают ему правильное направление движения — однако краткосрочной или даже среднесрочной целью быть не могут. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук и исполняющий обязанности руководителя Центра Белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на призыв главы правительства республики Беларусь Сергея Румаса к странам ЕАЭС нацелиться на «серьезную дедолларизацию экономики». Особенно, по убеждению белорусского премьера, в этом нуждается сфера топливно-энергетических и сырьевых товаров.

«Здесь надо учитывать два момента, — сказал Межевич. — Во-первых, повальная «долларизация» экономики в Белоруссии (как это было в Российской Федерации в 90-е годы) все еще имеет место быть: взять, например, те же объявления о продаже жилплощади, машин и много другого — цены там указываются в чем угодно, даже в евро, но только не в белорусский рублях! Так что нашим соседям, если они захотят довести дело до конца, предстоит отказаться не только от международных валютных расчетов».

Что же касается отказа от доллара во внешней торговле, то разговоры об этом, по словам политолога, идут уже лет 20.

«В частности, об этом много говорит президент России Владимир Путин, — отметил эксперт. — Так что идея, в принципе, хорошая и правильная. Но надо учитывать один момент: переговоры о «дедолларизации» вести можно и нужно, но конкретно сейчас, в условиях неопределенности экономического климата и высокой волатильности валют, вряд ли стоит ожидать быстрого решения указанной проблемы».

Межевич также прокомментировал давно звучащие со стороны должностных лиц тех или иных государств — участников ЕАЭС — призывы создать общую «евразийскую» валюту. По его словам, камнем преткновения в этом вопросе становится географическое нахождение общего эмиссионного центра. К тому же, формирование некой наднациональной валюты по примеру евро может ударить по суверенитету целого ряда стран союза, что недопустимо.