Сенатор Морозов заявил, что Россия вышла из нефтяной войны с выигрышными позициями

Россия вышла из нефтяной войны с выигрышными позициями. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Дополнительные переговоры

Президент Российской Федерации Владимир Путин анонсировал дополнительные переговоры по стабилизации цен на нефтяном рынке. Об этом он упомянул в ходе общения с экипажем МКС по видеосвязи, рассуждая о сотрудничестве Москвы и Вашингтона по различным актуальным вопросам.

«Вчера только с президентом США [Дональдом Трампом] обсуждали эти проблемы (пандемию, ситуацию на мировых рынках. — Прим. ФАН), еще предстоят у нас разговоры на эту тему», — добавил глава государства.

Трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиз Аль Сауда состоялись 9 апреля на фоне встречи в формате ОПЕК+, где обсуждались параметры сокращения добычи нефти.

Выигрышные позиции

Как отметил сенатор Олег Морозов, Россия вышла из нефтяной войны с выигрышными позициями. И это было ожидаемо.

«Мы в этом вопросе имели открытую позицию. И, собственно, наша позиция состояла в том, что все страны, которые производят нефть, включая страны ОПЕК, должны иметь равную ответственность, выгоду и потери от происходящего. И попытки кого-либо, в том числе Саудовской Аравии, выбить односторонние преимущества никого не устраивают. Поэтому мы настаивали на своей позиции. Настойчивость и открытость нашей позиции была воспринята позитивно большинством участников рынка. Я этим объясняю позитивные сдвиги, которые сейчас происходят», — заключил Олег Морозов.

«От этого зависит будущее Трампа»

Политический и экономический аналитик Юрий Голубь назвал обнадеживающим намерение руководства России продолжать переговоры. Расчет Вашингтона увильнуть от реального сокращения нефтедобычи и использовать подъем цен, чтобы оставить на плаву своих «сланцевиков», с большой вероятностью не оправдается.

«Вопрос не только в том, кто больше выиграет или проиграет от сокращения добычи. Трудно надеяться, что цены вернутся на приемлемый уровень, если в сокращении не примет участие страна, которая добывает самое большое количество нефти. В этом случае проиграют все — выплыть, утопив конкурента, не удастся. Важно научиться вести себя в одной лодке — от этого зависит и стабильность в России, и политическое будущее Трампа, и выживание режима саудитов, и судьба всего мира, который сваливается в кризис непредсказуемых масштабов», — заключил Юрий Голубь.

Развал ассоциации ОПЕК+, которая фактически контролировала цены на сырье и формировала равные условия торговли для производителей нефти, привел к тому, что между крупнейшими поставщиками топлива — Саудовской Аравией и Россией — началась холодная ценовая война.