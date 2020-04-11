Ограничение плановой медпомощи из-за пандемии угрожает здоровью тысяч россиян

Ограничение плановой помощи пациентам в регионах страны на выходе из карантина грозит резким всплеском обострений хронических заболеваний и смертей. С таким заявлением в редакцию Федерального агентства новостей обратились представители медицинского сообщества одного из субъектов РФ. Аналогичное обращение направили на имя председателя правительства России правозащитники.

ФАН узнал у врачей, почему они обращаются к региональным властям с просьбой установить единый порядок оказания медицинской помощи в период пандемии коронавируса и разрешить медикам полноценно работать. Политики, в свою очередь, предлагают расширить дистанционное обслуживание пациентов, нуждающихся в плановом лечении.

«Человек не должен думать, что сейчас всем не до него»

Когда стало понятно, что коронавирус пришел в Россию и скоро на него потребуются врачи, их время и места в больницах, Минздрав временно изменил порядок оказания медицинской помощи.

Министерский приказ от 19 марта 2020 года №198н рекомендовал руководству медицинских организаций «рассмотреть возможность переноса сроков оказания плановой медицинской помощи в стационарных условиях». Людей попросили перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме в амбулаторном и стационарном сегментах, «если нет угрозы жизни и здоровью пациента».

Постановлением правительства приостановлены профилактические мероприятия — диспансеризация и профосмотры. В полном объеме в период эпидемии медицинская помощь оказывается лишь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии.

При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко разъяснил, что необходимая помощь больным по показаниям будет оказываться в полном объеме.

«Если человек чувствует, что его хроническая болезнь переходит в фазу обострения, он не должен думать, что сейчас всем не до него, — заявил министр. — Он обязан обратиться к врачу вовремя, не дожидаясь ухудшения состояния. Сконцентрировавшись на одном, мы не должны потерять другое».

Однако ФАН располагает доказательствами, что на региональном уровне распоряжения федеральной власти нередко трактуются по-своему. Так, к депутату Барнаульской городской думы Алексею Маликову пришло обращение от жителя Алтайского края (есть в распоряжении редакции). Человек рассказал о том, как краевая клиническая больница отказывает ему в химиотерапии, мотивируя принятыми в крае нормативными актами о запрете оказания медицинской помощи в связи с появлением новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что помощь обязаны оказывать пациентам с заболеваниями из перечня социально значимых: это туберкулез, передающиеся половым путем инфекции, гепатиты B и С, вызванная ВИЧ болезнь, злокачественные образования, сахарный диабет, психические расстройства, а также болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением.

«Этот перечень оказался только в новом указе губернатора Алтайского края, — объясняет ФАН депутат, доктор медицинских наук Алексей Маликов. — А до этого две недели все было закрыто, вся плановая помощь была заморожена».

Действительно, в обновленном указе главы края были сделаны исключения для пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых, и для пациентов «с состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью». Однако такое экстренное реагирование на проблему происходит не везде по стране.

Врачи Центра восстановительной медицины и реабилитации «Пигмалион» в обращении к губернатору Алтайского края Виктору Томенко объяснили, чем отсрочка медпомощи грозит их пациентам.

«Ограничение в оказании плановой медицинской помощи и диагностики повлечет за собой риск обострения хронических заболеваний, а также других инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, — говорится в тексте обращения (полная версия есть в распоряжении ФАН). — Из-за отсутствия своевременного выявления и профилактики будет обострение сердечно-сосудистых заболеваний: инсульт, ишемическая болезнь сердца, легочная тромбоэмболия, которое может привести к всплеску смертности».

Все зависит от мудрости региональных властей

Регионы сейчас действуют на свое усмотрение — им дано право принимать собственные нормативные акты, в зависимости от обстановки с заболеваемостью. Так, в Карелии, где за все время выявили два случая заболевания коронавирусом (10 апреля выявили еще четыре случая, не подтвержденных на момент публикации), уже две недели закрыты медицинские учреждения.

«Идея отдать подобные решения регионам — маневр на острие ножа, — комментирует ФАН управляющий партнер «Euromed Group Санкт-Петербург» Александр Абдин. — Я сомневаюсь, что в условиях такого карантина население станет более здоровым».

Сейчас мы наблюдаем «парад коронавирусных суверенитетов», но проблема в том, что главы регионов начали мериться тем, у кого строже меры, кто покруче и пожестче, добавил Абдин.

«Надо помнить, что эпидемия уйдет. Да, ее можно остановить столь жесткими мерами — когда при двух заболевших в республике остановлена плановая помощь, — но этому будет цена. Ситуация повернется оборотной стороной медали: соцсети будут полны недовольства от того безобразия, что будет твориться в поликлиниках», — считает эксперт.

После долгого пережидания в «свернутом» состоянии медицине потребуется время на то, чтобы «развернуться заново», объясняет собеседник ФАН.

«Представьте инфраструктуру, которая работает не на полную мощность или вовсе не работает в режиме самоизоляции, — говорит Абдин. — Сейчас закрыты поликлиники, перепрофилированы больницы и отделения: уйдет время на то, чтобы все это развернуть. У нас и так была низкая доступность первичной помощи, а теперь представьте, сколько людей встанут за талончиком к неврологу или эндокринологу в первый день после открытия».

Ситуация непростая, признает в разговоре с корреспондентом ФАН зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Он объясняет, что органы исполнительной власти, территориальные органы здравоохранения, министерства субъектов стараются до минимума снизить возможность инфицирования людей.

«С одной стороны, мы не должны снизить доступность медицинской помощи там, где она нужна. А с другой стороны, с плановыми вещами все-таки можно немного повременить, — считает депутат. — Все зависит от того, как это будет исполняться на местах, от мудрости региональных властей, главных врачей, которые это организуют».

Они должны прекрасно понимать, что если возникает ситуация, которая требует незамедлительной помощи, то такая помощь должна оказываться в полном объеме, пояснил Говорин.

«Никто не позволит и не допустит, чтобы она не была оказана. Но по части плановых больных лучше повременить. Если возникают дискуссии, то отрегулировать в субъектах возможность получения помощи дистанционно», — предложил парламентарий.

По мнению Говорина, в Москве уже сейчас наблюдается острая нехватка медицинских кадров, и весь персонал готовится оказывать помощь больным новым коронавирусом. Но лишать помощи остальных больных никто не собирается — такие факты должны быть предметом разбирательства в территориальном Минздраве. С жалобой можно обратиться и в Росздравнадзор. Поэтому вряд ли можно говорить о том, что число хронических заболеваний за два месяца увеличится, считает депутат.

«Никто не оставит нуждающегося без экстренной медицинской помощи, если таковая показана, — уверяет член Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко. — Цель здравоохранения не изменилась: как и всегда, она направлена на охрану здоровья и жизни человека. Экстренная медицинская помощь в обязательном порядке должна оказываться и оказывается безотлагательно и в полном объеме. Все права граждан в сфере охраны здоровья контролирует Росздравнадзор».

Коллега Татьяны Кусайко, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, в разговоре с ФАН назвал меры по ограничению плановой помощи абсолютно своевременными и необходимыми. По его мнению, никаких отрицательных последствий для пациентов из-за этого не будет.

«Допустим, есть пациент с онкологической патологией, у которого операция плановая (не экстренная), но проводиться она должна в соответствии с протоколом лечения. То есть ее можно отложить на день-два или неделю, но не на месяц и более, — рассуждает Круглый. — Эта плановая помощь должна быть строго дифференцирована. Нужен индивидуальный подход».

Однако такие плановые операции, как грыжесечение или смена суставов, можно отложить на более длительный период — вплоть до нескольких месяцев, объясняет сенатор.

«То же самое — и в отношении плановой помощи таких специалистов, как гастроэнтерологи, неврологи и другие узкоспециализированные врачи. Сейчас, конечно, походы в поликлинику очень рискованны из-за коронавируса», — подчеркнул Владимир Круглый.

Парламентарий также напомнил о возможности для врачей проводить первичный осмотр удаленно.

С врачом рекомендуют общаться удаленно

О телемедицине корреспонденту ФАН рассказал и Николай Говорин.

«Гражданам рекомендовано, если нет острой нужды, максимально воздержаться от несрочной помощи. Но она может оказываться дистанционно, — уточнил депутат. — Мы приняли закон о дистанционных консультациях. Можно получить консультацию врача удаленно, такой вид помощи сейчас регулируется. Если врач увидит, что необходим личный осмотр, значит он будет».

У врачей сейчас действительно разрываются телефоны, признают собеседники ФАН из медицинского сообщества, Александр Абдин и Алексей Маликов. Но вот телемедицины в том виде, в каком ее представляют политики, еще не существует.

«Телемедицина — это очень достойный путь развития, — подтверждает Маликов. — Но это огромные финансовые вложения, организация закрытых каналов связи, кодов доступа, защиты персональных данных. Эта система пока не налажена, она требует сложной и дорогостоящей технической настройки, а быстро это не сделать».

Его коллега считает, что сейчас на пациента возложена невозможная задача — самостоятельно определять свое состояние, его критичность и опасность для жизни.

«Иногда, пока в обморок не упадешь, не поймешь, что с тобой было что-то не так. Конечно, врачи стараются помочь дистанционно, — говорит Абдин. — Но когда нет живого контакта, возникает существенный дисбаланс. В случае букета заболеваний мы и так имеем патологическую физиологию, а в отсутствие наблюдения организм придет в неравновесную точку. Внимание таким пациентам сейчас оказывается критически скупое».

Во многих регионах вновь открывается работа на предприятиях, работают офисы Сбербанка и ветклиники — при закрытых медицинских учреждениях, рассказывает Маликов. Тысячи врачей частного сектора края сидят дома вместо того, чтобы помогать людям и выявлять коронавирус.

«Это тем более странно, что именно в медицинских учреждениях проще всего организовать подходящие санитарно-эпидемиологические условия, — объясняет собеседник ФАН. — Есть кварцевание, есть перчатки и маски у персонала, есть возможность установить дистанцию в очереди и часто дезинфицировать все поверхности. Но именно эти учреждения закрывают, опасаясь распространения вируса».

Кроме того, вопросы врачей вызывает и запрет на плановые профессиональные осмотры. По мнению Маликова, они ставят под угрозу безопасность пищевых предприятий, тех же продавцов и кассиров продуктовых магазинов, которые вынуждены работать без санитарных книжек.

ФАН стало известно о том, что в Барнаульскую городскую думу поступила просьба — вместо срыва работы медиков разработать необходимые санитарные нормы, которые не позволят при возобновлении деятельности медицинских учреждений создавать условия для распространения коронавируса.

Добавим, что правозащитная организация «Зона права» попросила главу Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом Михаила Мишустина установить единый порядок оказания медицинской помощи в период коронавируса. Соответствующее письмо выложено на сайте организации.

Правозащитники приводят в пример разницу мер в регионах России. Например, в Санкт-Петербурге, Татарстане, Карелии и других регионах по большинству категорий заболеваний пациенты могут получить консультацию только в дистанционном режиме или при вызове врача на дом, в том числе узкопрофильного специалиста. Одновременно, например, в Тверской области руководство Минздрава лишь попросило местных жителей сократить посещение поликлиник и больниц без острой необходимости.

ФАН обратился в правительство РФ, Минздрав и Росздравнадзор с просьбой прокомментировать ограничение плановой медицинской помощи в регионах из-за угрозы распространения пандемии коронавируса. О позиции федеральных ведомств по этому вопросу мы сообщим после получения ответов.

Согласно данным оперативного штаба, за сутки в России выявили 1786 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые случай заражения COVID-19 был зафиксирован в Туве. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах РФ. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Пандемия COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса (США), к настоящему моменту количество инфицированных во всем мире превысило 1,6 млн человек. Более 97 тысяч человек по всему миру скончались, свыше 365 тысяч пациентов выздоровели.