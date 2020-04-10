Комитет Госдумы по ЖКХ попросит кабмин поддержать управляющие компании

Москва, 10 апреля. Управляющие компании и водоснабжающие организации находятся в очень непростом положении и нуждаются в поддержке правительства, заявила глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Дело в том, что россияне стали меньше платить по коммунальным платежам. По ее словам, «УК и водоканалы жалуются, что сбор платежей составляет 30–40%», и им даже нечем платить зарплату сотрудникам.

«Сложная финансовая ситуация может привести к ряду последствий вплоть до банкротства и лишения лицензий», — предупредила она в комментарии «Парламентской газете».

Она также обратила внимание, что у управляющих компаний практически нет «подушки безопасности», в отличие от нефтяников, газовщиков, у электроснабжающих организаций.

Хованская добавила, что в сложившейся ситуации комитет намерен попросить правительство оказать помощь УК и водоснабжающим организациям. Обращение будет подготовлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Как сообщал ранее телеканал 360, 6 апреля кабмин РФ постановил временно запретить начисление россиянам пени за долги по услугам ЖКХ. Помимо этого, правительство запретило отключать должникам услуги ЖКХ. Это решение было направлено на поддержку населения в условиях борьбы с коронавирусом.