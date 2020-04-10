ЛНА ликвидировала в Триполи связанного с террористами сирийского наемника

Триполи, 10 апреля. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) ликвидировали сирийского наемника, сражающегося за так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает лояльный ЛНА аккаунт в Twitter.

В настоящее время известно, что сирийский боевик Абдул Басит Муддун, также известный под именем Аль-Атраш, был убит в Триполи. Как известно, боевики, вступавшие в ряды ИГИЛ1 и «Аль-Каиды»1 (деятельность обеих террористических группировок запрещена в РФ) при вступлении в ряды террористов придумывали себе второе имя. Следовательно, ликвидированный сирийский наемник, вероятнее всего, был причастен к одной из террористических группировок.

В СМИ уже неоднократно публиковались доказательства поставок боевиков Турцией в Ливию — согласно последним данным, Эрдоган отправил в Триполи уже более семи тысяч наемников.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о мятеже в рядах ПНС среди сирийских наемников, переброшенных Турцией в Ливию для участия в ливийском конфликте на стороне триполитанских бандформирований. По словам главы Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) Рами Абд ар-Рахмана, боевики осознали, что Анкара фактически отправила их на убой: в ходе последних боестолкновений в Ливии порядка 165 боевиков были убиты. Более того, некоторые из них погибли от рук «салафитских группировок», лояльных ПНС.

Напомним, Турция продолжает поставки боевиков из сирийского Идлиба на сторону так называемого Правительства национального согласия Ливии, обещая каждому наемнику ежемесячные выплаты в размере 2,5 тыс. долларов США и турецкое гражданство. Таким образом, Анкара игнорирует договоренности, заключенные в Москве и Берлине, а также эмбарго ООН 2011 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.