ЛНА ликвидировала в Триполи связанного с террористами сирийского наемника

Триполи, 10 апреля. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) ликвидировали сирийского наемника, сражающегося за так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает лояльный ЛНА аккаунт в Twitter.

The Syrian terrorists mercenary Abdul Basit Muddoun Aka Al-Atrash killed by #LNA in #Tripoli #Libya pic.twitter.com/Na3xRyEpyQ