Бежавшие из Сирии после разгрома террористы пытаются перебраться в РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что террористы по сей день продолжают предпринимать попытки перебрасывать в Россию боевиков из Сирии и Ирака. О том, почему разгромленные в САР террористы по-прежнему остаются угрозой — читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

По словам Патрушева, угроза терроризма продолжает существовать, и международные террористические организации, а также законспирированные на территории РФ спящие ячейки террористов, к сожалению, продолжают проявлять активность, собирать деньги на террористическую деятельность.

«Не прекращаются попытки переброски в нашу страну лиц, получивших боевой опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке», — подчеркнул секретарь российского Совбеза.

В частности, заметил Патрушев, международные террористы пытаются вести вербовочную деятельность, активно проповедуя так называемый «индивидуальный джихад».

Разгром террористов в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в октябре 2018 года объявил о том, что бандформирования запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, ИГ1) полностью разгромлены за три года боевых действий в Сирии при поддержке российской стороны. Глава оборонного ведомства заметил, что территория Сирии освобождена от боевиков на 95%.

«В Сирии мы получили богатый боевой опыт, которым готовы поделиться», — заметил глава Минобороны РФ.

За время операции по уничтожению террористов в Сирии, начавшейся 30 сентября 2015 года, было ликвидировано свыше 87,5 тысяч боевиков, 122 тысячи объектов террористов, саперы разминировали более 6,5 тысяч гектаров территории, а российские ВКС совершили более 40 тысяч боевых вылетов.

Совместными усилиями военных РФ и САР только за 2018 год было освобождено 1411 населенных пунктов на территории провинций Дамаск, Алеппо, Хомс, Идлиб, Даръа, Хама, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.

В следующие два года шла поэтапная зачистка сирийских территорий в провинциях Дамаск и Даръа. 6 мая 2019 года Сирийская арабская армия (САА) начала военную операцию «Заря в Идлибе». Место проведения операции — регион под названием Большой Идлиб — провинция Идлиб с примыкающими к ней районами провинций Латакия, Хама и Алеппо - те самые пять процентов сирийской территории, продолжающие оставаться под контролем джихадистов.

Военным САА в ходе операции по зачистке региона от боевиков удалось продвинуться вглубь зоны деэскалации, освободив немалое населенных пунктов от террористов. В их числе — стратегически важные Алеппо и Саракиб, а также трасса М5. Правительственная армия менее чем за год смогла вернуть под контроль Дамаска территорию в 320 квадратных километров.

Возвращение боевиков

На момент пика активности ИГИЛ в 2015 году первый заместитель директора ФСБ генерал армии Сергей Смирнов после заседания Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте заявил, что свыше пяти тысяч граждан России и стран Центральной Азии воюют на стороне террористов в Сирии. По данным ведомства, чуть менее половины из них — 2400 человек — граждане РФ.

Вербовка граждан различных государств, в том числе входящих в ШОС, представляет собой одну из наибольших опасностей со стороны «Исламского государства». Она подразумевает выезд на территорию боевых действий этой группировки, участие в них, обучение, подготовку и последующий возврат на родину.

«Делается это конспиративно, принимаются методы работы боевых организаций. Тот опыт, который у них накоплен, они переносят на наши территории. Опасность заключается в этом, и она очень существенная», — заявил Смирнов.

Помощь от Вашингтона

Ближе к концу антигиловской кампании в САР в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты помогли террористам ИГИЛ бежать из города Ракка — бывшей столицы экстримисткой организации в Сирии. Сообщалось, что с разрешения США Ракку покинули около трех тысяч боевиков. Вашингтон долго отрицал эти сообщения, однако вскоре после публикации целого расследования «Би-Би-Си» под названием «Грязный секрет Ракки» Пентагон был вынужден признать факт помощи боевикам.

Британские журналисты выяснили, что террористов американские военнослужащие вывозили на протяжении нескольких дней. Для этого США задействовали 50 грузовиков, 13 автобусов и более сотни автомобилей. Водителям платили по тысяче долларов за каждый рейс. Очевидцы рассказали СМИ, что боевики вывезли буквально тонны оружия и боеприпасов. Спешки при этом не было.

Более того, Ракка — не единственный город, откуда с одобрения американского руководства без боя выпустили вооруженных до зубов террористов, получивших шанс продолжить свою незаконную деятельность не только в Сирии в составе новых бандформирований, но и в спящих ячейках за ее пределами.

Инструмент в руках Запада

Эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов полагает, что угроза терроризма в РФ из-за возвращения воевавших в Сирии боевиков безусловно существует. Об этом он рассказал ФАН, отметив, что сейчас их преступная деятельность может переходить в онлайн.

«После разгрома боевиков в Сирии они расселяются по всему миру. Те, кто уехал из России, конечно, попытаются вернуться домой каким-то образом. Возвращаясь, они могут говорить, что угодно о том, зачем были в Сирии. Вернувшись они просто сидеть не будут. Им всегда надо проявлять активность. Они могут перейти в виртуальное пространство, чтобы сеять ненависть», — заметил эксперт.

Курбанов считает, что террористы по-прежнему остаются сильных инструментом в руках Запада для дистабизизации обстановки в той или иной стране, даже после разгрома на Ближнем Востоке.

«У Запада в сложившейся ситуации есть рычаг давления — бывшие боевики, которые привыкли убивать, привыкли к войне, способны идеологически тянуть за собой массу людей и ничего не боятся. У них есть способности создавать религиозных террористов. Но можно в России на сегодняшний день им также идеологически противостоять», — считает собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.