Исаева объяснила популярность Илона Маска масштабами пиар-кампаний

Москва, 10 апреля. Популярность генерального директора американской компании Tesla и основателя аэрокосмической компании SpaceX Илона Маска объясняется масштабами пиар-кампаний. Об этом рассказала руководитель проектов Федерации космонавтики России в Северо-Западном федеральном округе Ирина Исаева.

В пятницу в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел праздничный онлайн-эфир под название «День космонавтики. Герои прошлого и настоящего. Планы на будущее». Участники дискуссии обсудили темы, касающиеся современных вопросов, стоящих перед космонавтикой, ее цели и задачи. Эксперты также объяснили, почему современная молодежь ориентируется на Илона Маска, а не на отечественных ученых, и поделились своим мнением касательного того, как переломить этот тренд.

«Действительно, есть повальное увлечение и поклонение тому, что делает Илон Маск. Наверное, надо признать, что пиар-кампании этих проектов масштабные, они мирового уровня. Вы же понимаете: у нас на юге проходит конференция — Илон Маск присылает приветствие. Пиар-кампания», — передает Федеральное агентство новостей слова Ирины Исаевой.

Она добавила, что «любая неудача, связанная с проектами у Маска, воспринимается в результате пиара не как неудача».