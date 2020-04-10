Большинство кладбищ в России могут оказаться закрытыми на Пасху

Москва, 10 апреля. Вслед за Московской и Петербургом кладбища могут временно закрыть для свободного посещения во всех регионах России. Исключения будут сделаны только для ритуальных процессий. Соответствующее распоряжение местных властей должно появиться в ближайшее время. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что городские кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению, а также участия в похоронах. Ограничительные меры будут действовать до особого распоряжения. Данное решение было принято из-за сложившейся ситуации с распространением опасной коронавирусной инфекции.

Также подчеркивается, что места погребений в большинстве регионов России будут закрыты для посетителей на Пасху.

Ранее ФАН сообщал, что в Москве кладбища будут открыты только для похоронных церемоний и оформления соответствующих бумаг на их проведение. Столичный градоначальник попросил горожан отнестись к его решению с пониманием.