Мы справимся с COVID-19, когда начнем воспринимать его как чуму. Колонка Алексея Суконкина

Повсеместное пренебрежение к личной инфекционной безопасности во многом основано на неверии в серьезность коронавируса.

На момент написания данной статьи в России официально подтверждено почти 12 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах и 94 летальных исхода по всей стране. В мире количество погибших от COVID-19 превысило 95 тысяч человек и продолжает увеличиваться нарастающими темпами по несколько тысяч в сутки.

На фоне этих страшных цифр СМИ ежедневно публикуют информацию о том, как в различных городах России значительная часть населения бравирует перед вирусом, пренебрегая рекомендуемыми Минздравом способами и средствами защиты по принципу «что-то плохое может произойти с кем-то другим, но не со мной». Инфицированные больные, оставленные под наблюдением дома, позволяют себе выйти на улицу и появиться в общественных местах; вопреки распоряжениям властей люди, по возрасту входящие в группу риска, продолжают посещать магазины и так далее. А ведь это всего лишь личная безответственность конкретных людей.

Я разговаривал со своей знакомой, врачом высшей категории, кандидатом медицинских наук Анной И., которая во избежание проблем со стороны своего руководства просила не упоминать ее полные данные и место работы, что, впрочем, не так важно в контексте нижесказанного. И вот в разговоре она обратила мое внимание на один очень тонкий момент, способный коренным образом перевернуть представление людей о коронавирусе. Ей слово.

«Такое повсеместное пренебрежение к распространению инфекции во многом основано на названии. Некоторые люди забавляются этим названием — «коронавирус», кому-то даже смешно. А вот если бы инфекцию назвали, скажем, «легочной чумой», тогда население совершенно иначе восприняло бы это заболевание».

И я подумал, что она, безусловно, права. Пусть чума и вызывается не вирусом, а бактериями, но зато само слово «чума» у каждого нормального человека на подсознательном уровне порождает тревогу и опасения за свою жизнь — виной тому широкий и трагический след, который оставила чума в истории человечества. Заключив в кавычки словосочетание «легочная чума», можно с совершенно иным психологическим контекстом доносить до отдельных слоев населения всю серьезность распространяющейся эпидемии, в подкорке каждого человека формируя должный уровень опасения и осторожности.

После устоявшейся и уже привычной для всех фразы «коронавирусная пневмония» словосочетание «легочная чума», конечно, не будет вызывать всеобщую панику, но заставит многих граждан пересмотреть свой подход к соблюдению мер инфекционной безопасности, определяемых приказом Минздрава №198-н.

Итак, просто запомните для себя эту фразу — «ЛЕГОЧНАЯ ЧУМА». И именно этими словами называйте коронавирусную инфекцию. И вы увидите, как изменится ваше отношение к этому заболеванию.