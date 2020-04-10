Опрос ФАН показал, что не все россияне знают, какая страна первой вывела человека в космос

Не все россияне знают, что Советский Союз первым в истории человечества запустил человека в космос, показал проведенный ФАН опрос.

В преддверии Дня космонавтики корреспонденты Федерального агентства новостей вышли на улицы Санкт-Петербурга, где задавали прохожим вопрос с подвохом — какая страна первой запустила человека в космос: США, Великобритания или Германия?

Первые два респондента заявили, что первыми в космос отправили человека Соединенные Штаты Америки. Еще одна девушка сообщила, что не знает ответа на этот вопрос, остальные опрашиваемые давали в целом верный ответ — Советский Союз или Россия. Некоторые даже вспомнили дату исторического полета (12 апреля 1961 года) и называли первого космонавта Земли — Юрия Гагарина.

Несмотря на то, что большинство респондентов правильно ответили на поставленный вопрос, кажется удивительным, что в такой стране как Россия, с ее богатой на космические достижения историей, есть люди, считающие, что первыми в космос человека запустили США.

Напомним, в воскресенье 12 апреля весь мир отмечают годовщину первого полета человека в космос. В этот день в 1961 году первый космонавт планеты, улыбчивый и харизматичный советский гражданин Юрий Гагарин на борту космического корабля «Восток» преодолел земное притяжение и вышел на орбиту Земли. Это событие стало отправной точкой в развитии пилотируемой космонавтики и сделало Советский Союз первой страной, успешно осуществившей столь сложное мероприятие.