Друзь возвращается играть в «Что? Где? Когда?», а Поташев станет «железным запасным»

Знаменитый магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь в предстоящее воскресенье сядет за стол с волчком — впервые после громкого скандала в феврале прошлого года. Об этом Федеральное агентство новостей проинформировали в пресс-службе Первого канала, в прямом эфире которого традиционно появляется эта популярная телепередача.

«Весенняя серия игр в интеллектуальном клубе знатоков продолжается — 12 апреля против телезрителей выступит команда Виктора Сиднева, — говорится в сообщении. — В составе команды — магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель «Бриллиантовой совы», шестикратный обладатель «Хрустальной совы» Александр Друзь».

Вместе с ним с телезрителями также сразятся обладатель «Бриллиантовой» и «Хрустальной» совы Борис Левин, а также Инна Семенова, Леонид Тимофеев и Михаил Дюба.

«Капитан команды — магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» и обладатель звания «Лучший капитан клуба» Виктор Сиднев», — напомнили в пресс-службе «Первого».

Как видно, в этой шестерке отсутствует ее постоянный игрок Максим Поташев. ФАН удалось выяснить, что Друзь пришел не вместо него. Просто в весенней серии игр «ЧГК» четырехкратному обладателю приза «Хрустальная сова» и еще одному магистру игры отведена особая роль.

В связи со сложившейся ситуацией из-за пандемии коронавирусной инфекции игры в телевизионном интеллектуальном клубе проходят, во-первых, без зрителей, во-вторых, в составах команд случаются замены.

Кто-то по тем или иным причинам может не приехать на прямой эфир в Нескучный сад. И вот на этот случай как раз есть так называемый «железный запасной». Поташев уже сидел на случай возможной замены во время двух предыдущих игр шестерок Андрея Козлова и Бориса Белозерова.

Отведена аналогичная роль Максиму и на этот раз, в предстоящей, четвертой игре весенней серии.

Напомним, что в феврале 2019 года тогда еще главный редактор другой популярной передачи Первого канала «Кто хочет миллионером?» Илья Бер заявил, что незадолго до начала съемок очередного выпуска Александр Друзь попросил его «помочь» выиграть главный приз в размере трех миллионов рублей.

Знаток подтвердил подлинность аудиозаписей своих разговоров с редактором, но заметил, что тот сам сделал ему такое предложение, а он просто подыграл.

Как бы то ни было, но Друзь был отстранен от участия в «Что? Где? Когда?», и позже его место в команде Виктора Сиднева заняла Инна Семенова.