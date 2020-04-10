Хазин спрогнозировал крах доллара и роль «козла отпущения» для Украины

Москва, 10 апреля. Бреттон-Вудская система, основанная на гегемонии доллара в международной экономике, в скором времени потерпит крах. Такую оценку дает экономист Михаил Хазин.

По его словам, сейчас уже очевидно, что эпоха финансового глобализма подходит к концу. Победителями из складывающейся ситуации выйдут Россия, США, Китай и Индия. Именно эти страны сформируют новую систему денежных отношений.

Однако в дальнейшем экономический рост будет наблюдаться лишь в тех государствах, где не стимулировали спрос. В эту группу стран входят Россия, Индия и латиноамериканские государства. При этом в Китае, США и Евросоюзе произойдет двукратное сокращение ВВП, а доллар потерпит крах, потеряв статус международной валюты.

К другой категории экономист относит страны, которым уготована роль «козла отпущения». Хазин считает, что ими станут государства с русофобской политикой, такие как Украина, Польша и страны Прибалтики.

«По этой причине я склонен считать, что таки сделают несколько стран козлами отпущения, будет сказано: «Вот, смотрите, вот эти вот в своем либерализме, в результате создали тоталитарное коррупционное государство», — прогнозирует эксперт.

Ранее Хазин объяснил, почему Евросоюз и Россия не будут помогать Прибалтике в борьбе против коронавируса. По его мнению, Европа занята своими проблемами, а Москва откажет в поддержке из-за антироссийского курса своих соседей, передавало Федеральное агентство новостей.