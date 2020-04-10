فيلم "شوغالي" سيروي الحقيقة عن عمل علماء الاجتماع الروس المختطفين في ليبيا

موسكو ، 5 أبريل. تحدث رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية الروسية، ألكسندر مالكيفيتش عن فيلم "شوغالي". الفيلم مكرس لمصير عالم الاجتماع مكسيم شوغالي ، الذي كان المختطف مع سامر سويفان من قبل الإرهابيين من ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي.

وذكر مالكفيتش في قناته في Telegram أن مكسيم شوغالي موجود في السجن في طرابلس منذ عام الآن. لم يتم توجيه الاتهام إلى عالم الاجتماع الروسي. شوجالي - رهينة لعصابات طرابلس ، الذي تم القبض عليه كي فرض الضغط على روسيا ، يعتقد رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية الروسية. وأكد أن جهود تحرير شوغالي لم تسفر عن نتائج بعد.

يكتب ألكسندر مالكفيتش "بصرامة ، يمكن أن يحدث هذا لكل منا: يمكن القبض علينا عصابات ، وأخذ رهائن - ثم ماذا؟ هناك إجابات لهذه الأسئلة. الآن يقترب تصوير فيلم "شوغالي" من نهايته. وسيتحدث عن ما عمل عليه رفاقنا في ليبيا وأي ثمن يدفعونه لمعرفة الحقيقة".

وقال إنه في المستقبل القريب سيقام العرض العالمى الأول للفيلم ، والهدف الرئيسي منه هو جذب انتباه السلطات الروسية ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية إلى مصير الروس الذين اسرى في ليبيا وأصبحوا رهائن للإرهابيين.

يذكر مالكفيتش عن الاعتصامات التي احتجزت لمدة شهر ونصف قبل تطبيق نظام العزل الذاتي امام السفارة الليبية في روسيا.

لخص مالكيفيتش - "هناك مطلب واحد فقط - تحرير مواطنينا من الأسر! معا سوف نساعد على إطلاق سراح شوغالي! ".

في بداية العام الماضي ، وجه علماء الاجتماع الروس شوغالي وسويفان إلى ليبيا بتأشيرات. كان هدفهم التواصل مع المسؤولين المحليين والسياسيين وقادة الرأي والمواطنين العاديين في إطار البحث الاجتماعي. تم إجراؤها علنا. تم القبض على علماء الاجتماع من قبل مقاتلي مجموعة العصابات الردع ووضعوا في سجن غير رسمي "معيتيقة". وحتى الآن ، يوجد علماء الاجتماع الروس في سجن ليبي.