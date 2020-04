Сирийские боевики пытаются вместе с беженцами попасть в Европу из Ливии

280 нелегальных мигрантов были спасены сегодня у берегов Ливии — об этом сообщает Международная организация по миграции (МОМ) в своем аккаунте в Twitter.

В МОМ отметили, что в связи с эскалацией конфликта все больше людей стремятся пересечь Средиземноморье в надежде пробраться в Европу — только на этой неделе более 500 мигрантов попытались бежать в страны ЕС, однако большую часть этих людей вернули обратно.

При этом, как сообщает МОМ, за последние несколько месяцев многие из этих беженцев были объявлены пропавшими без вести, в то время как другие содержатся в нечеловеческих условиях, находясь под присмотром береговой охраны ПНС. Она широко известна благодаря своим преступлениям, о которых неоднократно сообщало Федеральное агентство новостей (ФАН) — выходцы из береговой охраны не один раз фигурировали в докладах СБ ООН как террористы и работорговцы. Отметим, в отчетах МОМ было выражено предположение, что тысячи мигрантов были похищены торговцами людьми.

???? ???????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????? ???????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????. 280 migrants who were intercepted today remain on overcrowded vessel, as Libyan authorities refuse to let them disembark: https://t.co/bexm4ohuOy pic.twitter.com/JdWJ5Vv6Zh

Среди беженцев, вероятнее всего, были боевики из сирийского Идлиба, переброшенные Турцией из Стамбула. Ранее ФАН сообщало о мятеже среди сирийских наемников, разочарованных тем, что Турция фактически отправила их на убой, заставив сражаться на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Кроме того, в Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) заявили об увеличении количества смертей среди боевиков, поставляемых Турцией — в ходе последних ожесточенных схваток между ПНС и силами Ливийской национальной армии (ЛНА) было ликвидировано порядка 165 наемников.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган так и не выполнил своих обещаний, которые давал наемникам, отправляемым в Ливию. Он обещал им турецкие паспорта и ежемесячное денежное довольствие в размере 2,5 тысячи долларов США, но вместо этого боевики оказались один на один со смертью и теперь пытаются спастись, уплывая в Европу, о чем свидетельствует резко возросшее количество желающих покинуть Ливию.

Сам Эрдоган при этом реализовывает свои амбиции по возрождению неоосманизма через миграционную войну, контроль над беженцами руками боевиков и отправку террористов в Европу под видом мигрантов. Глава МИД Греции Никос Дендиас уже высказывался в адрес турецкого правительства, обвиняя Анкару в манипулировании темой нелегалов для достижения своих целей.

Не секрет, что Турция тесно взаимодействует с террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам» (в прошлом «Джебхат ан-Нусра»1, деятельность которой запрещена в РФ) и ее лидером Абу Мухаммадом аль-Джуляни. В городе Ках сирийской провинции Идлиб располагаются два лагеря для беженцев. Как выяснилось, в этих лагерях находятся не сирийские беженцы, а различные боевики, которые хотят отправиться в Европу. При этом «руководство» одного из этих лагерей ввело запрет на выход для беженцев — как раз в то время, когда Эрдоган открыл двери в Европу. Так настоящие беженцы, уставшие от войны мирные граждане так и остались в стране, а «бывшие» боевики отправились в страны ЕС.

Турция в буквальном смысле добавляет масла в огонь — на видео, опубликованном в Twitter, турецкая армия сжигает лагеря сирийских беженцев на турецко-греческой границе, чтобы заставить их отправиться в Грецию. Один из беженцев говорит о турецких монстрах.

Turkish Army burns Syrian refugee camps on the Turkish-Greek border to force them to go to Greece. One of the refugees says Turkish monsters .#Greece #Turkey



pic.twitter.com/ouQrljSqeZ