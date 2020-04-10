«Россия 1» покажет концертный марафон «Мы вместе» 11 апреля

Москва, 10 апреля. Телеканал «Россия 1» проведет творческий телемарафон «Мы вместе» в поддержку тех, кто, рискуя жизнью в период пандемии коронавируса выполняет свой профессиональный долг.

Участниками концерта станут многие российские артисты. Они на языке искусства выразят солидарность тем, кто трудится на благо страны и спасает жизни во время пандемии: врачам, волонтерам и небезразличным к чужим бедам людям.

«И всем тем, кто соблюдает сейчас режим самоизоляции и тем самым сберегает не только свое здоровье, но и здоровье окружающих», — говорится в сообщении.

Концерт «Мы вместе» пройдет на сцене Большого театра 11 апреля. Зрители услышат только известные песни и классические произведения. Отмечается, что исполнители будут выступать в пустом зале. На сцене театра появятся Юрий Башмет, Сергей Полунин, Светлана Захарова, Владимир Машков, Константин Райкин, Александр Петров и многие другие.

Организаторами уникального проекта стали телеканал «Россия 1» и Большой театр при поддержке Министерства культуры России.