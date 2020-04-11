Вербное воскресенье 2020: история и традиции, запреты из-за коронавируса, молитва на вербу

Вербное воскресенье — народное название праздника Вход Господень в Иерусалим, который православные в 2020 году отмечают 12 апреля. Это последний большой праздник перед Страстной неделей, во время которой верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа и готовятся отпраздновать его Воскресение — Светлую пасху Христову.

История праздника

Согласно евангельским источникам, после воскрешения Лазаря Иисус вместе с учениками отправился в Иерусалим. Жители, которые готовились отметить праздник Песах в память исхода евреев из Египта, узнали о чуде, совершенном Христом. Они решили, что Иисус — это мессия, и приветствовали его как царя, восклицая «Осанна!» и приветственно размахивая ветвями финиковой пальмы. Поэтому в западной традиции праздник называется Пальмовое воскресенье.

В христианской традиции Вход Господень в Иерусалим — это следующая после Лазаревой субботы «репетиция» Пасхи, на этот раз «генеральная». Праздник символизирует вход воскресшего Христа в Рай, который называют небесным Иерусалимом.

Традиции Вербного воскресенья

На Руси праздник был неразрывно связан с вербой, которая в северных широтах первой распускает свои пушистые почки. Букетики вербы у православных принято освящать в храмах (это делают в Лазареву субботу или утром в Вербное воскресенье). Освященную вербу по традиции держат у иконы в течение всего года — до следующего Вербного воскресенья.

Почки вербы на Руси использовали как народное средство от болезней. В голодные годы вербу даже употребляли в пищу: почки сушили, толкли и делали из них лепешки или кашу.

Также существовала традиция в праздник хлестать вербой детей, чтобы выгнать из них болезни и слабость. На Руси шутливое похлестывание веточкой вербы было принято, как форма заигрывания между молодыми людьми.

Почку освященной вербы девушки тайком подкладывали в карман понравившегося молодого человека, это считалось отличным приворотным средством.

Что можно есть на Вербное воскресенье

Вербное воскресенье — большой православный праздник, поэтому в этот день строгости Великого поста значительно смягчаются. Верующим можно есть горячую постную пищу с растительным маслом, рыбу и морепродукты, взрослым разрешено немного вина.

Запреты из-за коронавируса

В связи с пандемией, вызванной коронавирусом, верующим строжайше предписано не посещать храмы, а совершать молитву дома. Соответствующее распоряжение разослано по многим храмам Русской православной церкви.

Тем, кто, нарушив предписание, все-таки придет в храм, отказывать не будут, но, если количество верующих не позволит им соблюдать дистанцию в полтора метра, молиться придется на улице.

Тем не менее, священники настаивают, что эта Пасха и подготовка к ней (включая освящение куличей и другой пасхальной пищи) в этом году должны пройти в домашних условиях. Многолюдные храмовые службы и посещения кладбищ для поминовения родственников запрещены.

Как самому освятить вербу

Что касается принятого обряда освящения вербы, его разрешено провести самостоятельно, дома, произнеся молитву и трижды окропив веточки святой водой.

Текст молитвы для освящения вербы

«Создатель и устроитель человеческого рода, дарующий духовную благодать и подающий вечное спасение! Господи, пошли твоего духа святого с небесным благословением на эту вещь, чтобы она, вооруженная силой небесной, послужила для телесного и духовного спасения, защиты и помощи во Христе Иисусе, господе нашем. Аминь!»

Что еще нельзя делать в Вербное воскресенье

На Руси в этот день под запретом была любая работа, также нельзя есть скоромное, предаваться светским развлечениям, ссориться, злиться, отказывать в просьбах и так далее.

Как, не выходя из дома, поздравить близких с Вербным воскресеньем, читайте в материале Федерального агентства новостей.