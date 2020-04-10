Роспотребнадзор призвал россиян носить маски и оставаться дома

Москва, 10 апреля. Тест на выявление коронавирусной инфекции не нужно сдавать всем гражданам России, однако медицинские маски надо носить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Тест ни на иммуноферментные антитела, ни на антигены сдавать не нужно. Маски нужно носить», — сказала руководитель надзорного ведомства.

Она также призвала россиян оставаться дома, поскольку это позволит разрывать пути передачи инфекции. По ее словам, самоизоляция не даст вирусу «поразить большое количество населения».

«Вот наш вклад в общую борьбу», — подчеркнула Попова.

Коронавирусная инфекция начала распространяться в Китае в конце прошлого года, постепенно вирус перебрался и в другие страны.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России выявили 1786 новых случаев заражения в 57 регионах.Общее число зараженных коронавирусной инфекцией составило 11917 человек.

Российские власти приняли ряд мер для борьбы с распространением инфекции. В частности, президент России объявил «нерабочую неделю» до конца апреля.