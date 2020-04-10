Нарусова отругала Собчак и Богомолова за сплетни о ее болезни

Москва, 10 апреля. Сенатор Людмила Нарусова публично обозвала свою дочь Ксению Собчак и ее мужа Константина Богомолова «тупыми», а также с обвинила в том, что они хайпуют на том, что у нее якобы подтвердился коронавирус, хотя это неправда.

Все это произошло в прямом эфире в Instagram. Собчак и Богомолов (видимо, от скуки) решили пообщаться с подписчиками. Все шло спокойно, пока к эфире не подключилась мать Ксении Людмила Нарусова. Сначала у сенатора возникли какие-то неполадки со связью.

«Да что ж вы такие тупые, что не можете меня к эфиру подключить! Это потому, что вы пьяные!» — заявила Нарусова, увидев, что на столе у дочери стоит бутылка. «Молодцы, дожили! Лучше Платона мне покажите!» — с возмущением добавила она.

На этом претензии Нарусовой не закончились. Она обвинила Ксению в том, что та «ходит и разносит, что у нее престарелая мать при смерти», хотя тест на COVID-19 у сенатора был отрицательным.

«Пневмонию я подхватила, потому что ты меня вечно загоняла в бассейн! У открытых окон! Вот теперь сижу на капельницах с антибиотиками», – пожаловалась мать телеведущей.

Пока Нарусова выливала на них потоки недовольства, пара пытались как-то ее успокоить. Собчак даже заявила, что, скоре всего, уже сама переболела коронавирусом еще в декабре прошлого года. Тогда, по ее словам, она «просто лежала и не могла встать».

«Никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота. Диагноз мне поставили «атипичная пневмония», прописали антибиотики», – цитируют ее «Дни.ру».

Ведущая добавила, что даже потеряла голос, и ей пришлось экстренно обратиться к фониатру.

«Мне адреналин капали через трубочку прямо в горло», — поделилась Собчак страшными подробностями.

Как отмечает «Ридус», помимо звездной блондинки и ее супруга режим самоизоляции соблюдают многие популярные блогеры, музыканты, артисты. Недавно они даже записали видеообращение, что призвали россиян оставаться дома, чтобы «помочь остановить коронавирус». Участниками видео стали также Семен Слепаков, Найк Борзов, Лева и Шура из Би-2, Ксения Собчак, Noize MC, Брайн Мапс, Елена Темникова и многие другие.