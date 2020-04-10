Названа стоимость лечения Бабкиной в частной больнице

Москва, 10 апреля. Народная артистка Надежда Бабкина внесла аванс в размере 300 тысяч рублей, чтобы лечь в частную больницу.

Как пишет kp.ru, артистка находится в частном медицинском центре, который временно перепрофилирован в инфекционную больницу для пациентов с коронавирусом. При выписке будет сделан перерасчет на основе предоставленных Бабкиной медицинских услуг.

По данным издания, артистка находится в палате повышенной комфортности, которая ей обходится в 25 тысяч рублей в сутки.

Напомним, Надежду Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи провели необходимые тесты, заболевание COVID-2019 не подтвердилось. Позже появились сообщения, что у российской исполнительницы зафиксирована пневмония. По некоторым данным, состояние Надежды Бабкиной быстро ухудшалось, поэтому врачи приняли решение погрузить ее в медикаментозный сон и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Пресс-атташе певицы Александр Велор заявил, что артистка находится в стационаре, ее состояние стабильное.

Ранее шоумен и экс-участник телевизионной стройки «Дом-2» Рустам Солнцев раскритиковал Надежду Бабкину из-за попыток догнать певицу Ольгу Бузову в стремлении «везде мелькать». Тяжелая болезнь могла стать результатом этой активности и постоянного напряжения, уверен Солнцев.