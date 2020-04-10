Валерия дала живой радиоконцерт в поддержку российских медиков

Москва, 10 апреля. Российская певица Валерия дала живой радиоконцерт в поддержку медиков в эфире «Русского радио». Ее концерт стал первым в целой серии выступлений российских артистов.

«Русское радио» запускает серию живых концертов в поддержку российских врачей, которым сложнее всех приходится в период пандемии коронавирусной инфекции. Отмечается, что медики смогут выйти в прямой эфир, пообщаться со слушателями, а также заказать любимую композицию.

Первой для российских врачей выступила певица Валерия. Она подготовила для медиков плейлист из уже полюбившихся композиций, а также сюрприз в виде нового трека.

«Для меня большая честь, что мое выступление будет посвящено медицинским работникам, которые день и ночь, почти без отдыха несут свою службу», — поделилась Валерия.

Увидеть концерт можно будет на сайте и в приложении «Русского радио», а также на странице радио в социальной сети «Одноклассники».