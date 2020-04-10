Корейские ученые составили детальную карту генома коронавируса нового типа

Москва, 10 апреля. Микробиологи из Южной Кореи составили подробную карту генома коронавируса SARS-CoV-2. Выводы ученых опубликованы в журнале Cell.

Результаты исследования подтвердили предположения о наличии в геноме вируса девяти уже известных РНК. Однако биологи обнаружили десятки новых РНК, которые формируются в разные периоды жизненного цикла вируса.

«Это не просто детализация структуры SARS-CoV-2. Мы обнаружили многочисленные новые РНК и множественные неизвестные химические модификации вирусных РНК», — отметил руководитель научной группы, профессор Ким Нарри.

По мнению исследователей, модифицированные РНК могут приобретать новые свойства, отличные от изначальных. Ученые считают, что изучение неизвестных характеристик поможет в борьбе с возбудителем пневмонии нового типа.

«Уже можно сказать, что подобные молекулярные события могут привести к относительно быстрой эволюции коронавируса. Более того, мы находим множество неизвестных химических модификаций вирусных РНК», — пояснил Ким.

Согласно предположениям корейских микробиологов, данные модификации позволяют вирусу избегать атаки со стороны клетки хозяина. Ученые выразили уверенность, что их работа поможет в борьбе с пандемией коронавируса, но подчеркнули необходимость дальнейшего изучения SARS-CoV-2.