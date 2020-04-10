В Интернете открылась международная выставка «Карантин»

В Instagram с 20 апреля начинает работать международный киберпроект, посвященный охватившей мир пандемии COVID-19. Более 70 художников из семи стран объединились для участия в некоммерческой онлайн-выставке, чтобы поделиться с пользователями своими чувствами. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Живописцы, керамисты, фотографы и мастера смешанных техник представят свой взгляд на время, в котором мы живем, — время самоизоляции, время дистанционной работы и учебы, время тревоги или, наоборот, вдохновения.

«Зачинщиком» мероприятия выступила член петербургского Союза художников Анастасия Чарина — художник-керамист, соорганизатор нескольких керамических творческих симпозиумов. Она специализируется на актуальном искусстве: создает работы на темы экологии, мусора, дыма. За организацию онлайн-проекта «Карантин» Анастасия взялась спонтанно. За две недели проект, задуманный как «междусобойчик», превратился в полноценную кибервыставку международного масштаба.

«Что-то меня дернуло организовать такое онлайн-мероприятие. Мне пришло в голову сделать проект, посвященный ситуации вируса, изоляции. И так как мой круг общения практически полностью состоит из творческих людей, то я просто кинула клич по знакомым, создала отдельный профиль в Instagram, назвала его «Карантин». Все начиналось очень наивно, я думала, что мне кто-то из знакомых напишет и будет такой междусобойчик. В итоге все это превратилось в крупный творческий проект, в котором принимают участие художники разных жанров: живописи, керамики, видео-арта, графики — и даже кузнец один — и фотографии… Очень обширный ряд разных вариантов самовыражения. Многие, не имея доступа к своим мастерским, делали что-то дома, выкручивались без материалов. Участвуют даже люди из других стран: одна американка, из Франции две девушки. Так как я серьезно отнеслась к вопросу, то занялась отбором — заявок было гораздо больше, чем я в итоге выбрала», — рассказала ФАН Анастасия Чарина.

В выставке примут участие более 70 человек из разных стран, своими работами на тему карантина делятся художники из Голландии, США, Белоруссии, Украины.

«Заявленная тема — вирус, карантин, самоизоляция, какие-то такие вещи, которые могут людей вдохновлять. Художник как транслятор, как некая призма, через нас проходит поток событий, и мы это рефлексируем, выдавая какой-то результат. Не напрямую говоря о происходящем, а косвенно», — пояснила Чарина.

По словам художницы, участвовать в мероприятии вызвалось более 300 претендентов, объем заявок был так велик, что пришлось вводить предварительный отбор. Многие участники, потеряв из-за самоизоляции возможность творить в своих мастерских, готовили работы на дому, а некоторые представили те работы, которые были созданы раньше, но идеально подходят к сегодняшней ситуации.