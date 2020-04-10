Москва, 10 апреля. Окончание карантинного режима в России зависит от дисциплинированности граждан в период самоизоляции. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

«Это зависит от нас с вами. Если мы сейчас будем соблюдать самоизоляцию и не будем передавать инфекцию, значит, в начале мая не будет заболевших», — пояснил Мясников.

Он также добавил, что никто не заинтересован в длительном карантине, так как подобные ограничительные меры негативно влияют на экономику. Кроме того, длительный режим самоизоляции может привести к обострению хронических заболеваний и отразиться на психическом состоянии граждан.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 1,6 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

В связи с риском распространения коронавируса в некоторых регионах РФ введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.