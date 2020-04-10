Песков напомнил бизнесу о мерах государственной поддержки в условиях пандемии

Москва, 10 апреля. Российские власти оказывают бизнесу меры поддержки в условиях пандемии коронавируса. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал вопрос журналистов о предпринимателях, которые грозятся вновь открыть заведения, если не будет введен режим ЧС. Официальный представитель Кремля напомнил, что у всех бизнесменов есть право обратиться в суд, если их что-то не устраивает.

«Обращаться в суд — право любого предпринимателя, но они также в курсе эпидемиологической ситуации в своем регионе. Понятно, что есть экономические трудности. Хочется напомнить о мерах поддержки, уже озвученные федеральным центром и [мэром Москвы. — Прим. ФАН] Собяниным», — цитирует Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, что российские власти ранее разрешили предпринимателям брать кредитные каникулы, если их доход из-за эпидемии коронавируса сократился на 30%. В течение кредитных каникул банк не имеет права требовать неустойку, залог или досрочное погашение. При этом сам заемщик может погасить кредит досрочно, если у него есть такая возможность.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин ранее предлагал вдвое снизить страховые выплаты для малых и средних предприятий, если работодатель выплачивает зарплату, превышающую уровень МРОТ. Глава государства отметил, что власть понимает возникшие экономические трудности, однако чем жестче будут карантинные меры, тем быстрее страна сможет пережить эпидемию.