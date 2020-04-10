Песков отреагировал на отказ Чехии вернуть памятник Коневу в РФ

Москва, 10 апреля. Кремль возмущен сносом в европейских городах памятников советским воинам, в том числе маршалу Коневу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российская сторона на разных уровнях выражала свое возмущение действиями европейских столиц по демонтажу монументов советским воинам, заявил Песков.