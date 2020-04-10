Песков отреагировал на отказ Чехии вернуть памятник Коневу в РФ

Москва, 10 апреля. Кремль возмущен сносом в европейских городах памятников советским воинам, в том числе маршалу Коневу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Российская сторона на разных уровнях выражала свое возмущение действиями европейских столиц по демонтажу монументов советским воинам, заявил Песков.
«Мы не приемлем эти действия. Мы предпочли бы видеть это памятник, восстановленным или на чешской, или на русской земле», — заявил пресс-секретарь российского лидера.