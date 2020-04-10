Совфед изучит возможность изменения законодательства из-за коронавируса

Москва, 10 апреля. В Совете Федерации создается рабочая группа по изучению российского законодательства в условиях коронавируса. Сенаторы подготовят предложения по его совершенствованию. Об этом сообщила спикер палаты регионов Валентина Матвиенко в своем блоге, опубликованном на сайте Совфеда, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В ближайшее время мы создадим в Совете Федерации рабочую группу, которая проведет ревизию нашего законодательства с учетом испытаний в нынешних форс-мажорных условиях, и подготовит предложения по его совершенствованию. Сенаторам дано поручение мониторить, оценивать, анализировать то, как регионы проходят через режим ограничительных мер, «удаленку», цифровизацию общения с государством и так далее», — сообщила Матвиенко.

Она отметила, что определенные области неминуемо потребуют серьезной законодательной модификации, а где-то и полной системной работы депутатов и сенаторов.

«Считаю, что одним из решений станет организация единой системы публичной власти в нашей стране. Эта тема была заявлена президентом России. Сейчас, с учетом новых вызовов, она стала еще более актуальной. Уверена, до конца года произойдут подвижки в ее законодательном оформлении. Думаю, рабочая группа вычленит и другие сферы, которые потребуют законодательной настройки или изменения подходов», — заявила Матвиенко.

По ее словам, необходимо провести ревизию действующего законодательства, чтобы выяснить, что препятствует модернизации технологий, укреплению конкурентоспособности отечественной экономики и повышению качества жизни людей.

Матвиенко подчеркнула, что многие компании сейчас перевели и переводят сотрудников на удаленную работу, поскольку это позволяет Трудовой кодекс. Однако, по ее словам, законодательство не позволяет сочетать сотруднику стационарную работу и дистанционную.

«Соответственно потребуется пересматривать различные положения, касающиеся отношений работодателя и работника. В том числе порядок специальной оценки рабочих мест, учета рабочего времени, оформления больничных. Вопросов много новых. И важно в их решении избежать искушения возврата к практике жестких предписаний», — добавила глава Совфеда.

Она напомнила, что в современном мире законодательство должно быть стратегическим, опережающим, ориентированным «не столько на закрепление сложившейся ситуации, практики, сколько на создание правовых условий, обеспечивающих устойчивое и динамичное развитие страны в обозримом будущем, улучшение жизни граждан».

Эпидемия вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса (США) к настоящему моменту количество инфицированных во всем мире приближается к 1,6 миллиона человек. От коронавируса скончались более 95,5 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира. В России заразились 10 131 человек, 76 зараженных скончались.