Москва, 10 апреля. Подчиненная Евросоюзу Европейская служба внешних связей призвала российские власти освободить сотрудника карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева, который был арестован по подозрению в педофилии.

В своем обращении ЕСВС сделала акцент на пожилой возраст правозащитника и состояние его здоровья, упомянув при этом «непростое для мира время». Это, по всей видимости, является намеком на эпидемию коронавируса, который особенно опасен для людей в возрасте и пациентов с хроническими заболеваниями.

Структура ЕС уже не в первый раз обращаются к российским властям, вставая на защиту «Мемориала». Два года назад ЕСВС требовала прекратить уголовное дело в отношении сотрудника чеченского отделения организации Оюба Титиева, что является прямым вмешательствам во внутренние дела России, которая не имеет никакого отношения к Европейскому Союзу.

Напомним, что в 2016 году Дмитриев был задержан по подозрению в изготовлении роликов интимного характера с участием своей несовершеннолетней приемной дочери. В 2018 году суд полностью оправдал правозащитника, однако вскоре он вновь был арестован по обвинению в совершении действий насильственного характера в отношении все той же падчерицы. Арест продлен до 25 июня 2020 года.