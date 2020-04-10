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Экономика

Песков оценил решение Мексики сократить добычу нефти

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Песков оценил решение Мексики сократить добычу нефти

Москва, 10 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Мексики присоединиться к сокращению нефтедобычи.

Мексика согласилась сократить добычу нефти на сто тысяч баррелей ежесуточно в ближайшие два месяца. Глава Минэнерго страны Росио Нале после переговоров ОПЕК+ заявила, что республика согласилась снизить нефтедобычу с 1,781 миллиона до 1,681 миллиона баррелей. Также стало известно, что США сократят добычу нефти дополнительно на 250 тысяч, чтобы помочь Мексике выполнить условия ОПЕК+. 

Песков оценил соответствующие решения и напомнил о законодательных ограничениях для США, в том числе об антикартельном законодательстве.

«Общее сокращение является неизбежным для всех стран. Президент России Владимир Путин позитивно оценивает документ. Мы убеждены что это окажет позитивное влияние», — сказал представитель Кремля.

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