Песков оценил решение Мексики сократить добычу нефти

Москва, 10 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Мексики присоединиться к сокращению нефтедобычи.

Мексика согласилась сократить добычу нефти на сто тысяч баррелей ежесуточно в ближайшие два месяца. Глава Минэнерго страны Росио Нале после переговоров ОПЕК+ заявила, что республика согласилась снизить нефтедобычу с 1,781 миллиона до 1,681 миллиона баррелей. Также стало известно, что США сократят добычу нефти дополнительно на 250 тысяч, чтобы помочь Мексике выполнить условия ОПЕК+.

Песков оценил соответствующие решения и напомнил о законодательных ограничениях для США, в том числе об антикартельном законодательстве.