Перенджиев считает российский ответ «Мистралям» новым шагом в развитии ОПК

Москва, 10 апреля. Постройка первых универсальных десантных кораблей станет для России новым шагом в развитии оборонно-промышленного комплекса, заявил член экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Россия перевела постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей на завод «Залив» в Крыму на новый уровень — до конца текущего месяца будет подписан контракт на сумму в 100 млрд рублей. Передача лайнеров Военно-морскому флоту РФ намечена на 2026 и 2027 годы, указало «Утро.ру».

Военный эксперт, комментируя новость о создании РФ своих первых вертолетоносцев, заявил, что этот проект станет не только новым шагом в развитии Черноморского флота, но и ОПК.

«Строительство вертолетоносцев позволит пересмотреть военно-морскую стратегию страны. Еще один важный момент — это место постройки, — продолжил Перенджиев в беседе с «Экономикой сегодня». — Крым открывает несколько направлений для выхода кораблей. Вертолетоносцы обычно необходимы для проведения различных военных операций для мониторинга ситуации в акватории и высадки десанта на отдельные острова и прибрежные зоны».

Россия заключила в 2011 году контракт на поставку из Франции двух вертолетоносцев типа «Мистраль», однако из-за ситуации на Украине корабли не передали Москве. По мнению военного эксперта, неполучение РФ иностранных кораблей даже сыграло государству на руку.

«Если бы Российская Федерация все же приобрела иностранные корабли, то это обозначало бы определенную зависимость от Франции. Кроме того, нашей стране приходилось бы тратить большие средства на обслуживание заморской техники», — добавил член экспертного совета ОО «Офицеры России».

Более того, по мнению эксперта, созданные вертолетоносцы позволят усилить контроль в Черном море. Также Перенджиев не исключил, что в будущем будут развивать новые порты и терминалы в связи с созданием новых кораблей.